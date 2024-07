Imagen, estilo y algo más | ¡Ayyy esta política nuestra!

"Hoy me dijeron la frase ‘no te pelees por política’ y me quedé pensando que a mí no me aleja de la gente la política.

No es la ideología de la gente lo que me acerca o aleja, es su persona, su esencia, su moral, sus valores.

Que alguien defienda al malo, al gandalla -del bando que sea-, no me habla de su ideología política, me habla de su persona.

Que alguien defienda la corrupción (en el grado que sea) sabiendo las vidas, sueños, proyectos, futuros y dignidades que se lleva consigo, no me habla de una ideología, me habla de su moral.

Que alguien critique hoy lo que ayer defendía, o defienda hoy lo que ayer criticaba y que lo haga simplemente porque cambiaron los actores, no me habla de una ideología, me habla de los principios endebles que ese alguien tiene en su vida.

Que alguien quiera que a otro individuo o a una sociedad le vaya mal, por el motivo que fuere, no me habla de una ideología, me habla de su esencia.

Que alguien sea fiel discípulo de quien se siente orgulloso del odio que genera, de la división que provoca, de la venganza que promueve y del revanchismo que pregona, no me habla de una ideología, me habla de sus valores.

No me alejo de amigos, familiares, colegas, conocidos por una ideología, simplemente elijo rodearme de gente con mis mismos valores, principios y educación (peores o mejores, pero compartidos).

No termino vínculos por política, son vínculos que se van debilitando y a la larga mueren porque lo más hondo de la persona ya no se comparte".

- Juan Portela

Comienzo este espacio con el mensaje anterior, ya que durante las pasadas campañas electorales, vi fracturadas varias amistades, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en TikTok, infinidad de memes alusivos a todos y cada uno de los diferentes candidatos que contendieron, ganaron y perdieron durante las pasadas elecciones.

Quien es maduro políticamente hablando, no tenía por que disgustarse. Yo por ejemplo, amigos lectores, tuve un abuelo que fue 2 veces Presidente Municipal de un pueblo situado al sur del estado de Jalisco, un tío tesorero del mismo ayuntamiento, primos que han sido Presidentes de los congresos locales tanto de Colima, como de Tepic, mi padre, toda su vida en la política, trabajando tanto en el Gobierno Federal, como en el Estatal, mi abuelo paterno fundador de la Universidad de Guadalajara, hoy en día una prima que funge como alcaldesa en Nayarit, yo desde que el Profesor Jonguitud fue gobernador de nuestro estado he andado en el meollo del asunto, en turismo estatal, en Gobierno del Estado, en las universidades, en el Ayuntamiento de la capital en 3 ocasiones, en los medios de comunicación y en la iniciativa privada.

¿Y qué creen? Toda mi familia siempre siempre respetosa de las distintas ideologías, al principio todos del PRI y ahora unos del PAN, otros del PRI, otros de Movimiento Ciudadano y otros de Morena. Ah y aquí en San Luis amistades en el Verde y en Morena que para el caso es lo mismo.

A lo que voy es que hoy en día no se puede estar defendiendo a los partidos políticos, lo que da tristeza es que el PRD se unió al PRI y al PAN queriendo sortear la pérdida de su registro y tal parece que no lo logró.

Así las cosas, se cumple lo que durante varios sexenios y trienios hemos comentado, ahora se vota por las personas, por su honestidad, por su trabajo logrado, por su experiencia, por su capacidad de gestión, por su educación, en fin.

Al mismo tiempo le damos la mas cordial bienvenida a nuestro alcalde reelecto Enrique Galindo Ceballos, y que el día de ayer, comenzando el mes de julio regresó a sus actividades, el primer Presidente Municipal reelecto en nuestra ciudad. Muchas felicidades y mucho éxito para él y para su esposa Esthelita Arriaga.

Les invito para que nos sigan en nuestra página en Facebook Ana María Valdéz Castrejón, leeré con atención sus comentarios. Que tengan una excelente primer semana de este mes de Julio.