Imagen, estilo y algo más | ¡Se está incendiando el cerro electoral!

Durante la presente se ha desatado una serie de eventos en pro y en contra de los distintos candidatos a los puestos de elección popular. Asimismo, las encuestas están a la orden del día.

No debemos olvidar que la encuesta es “de quien la paga” por lo que tenemos que ser muy cuidadosos de la casa encuestadora que está realizando la encuesta, que sea reconocida y tenga credibilidad.

Nada está escrito aún, sino hasta el domingo 2 de junio cuando vayamos a emitir nuestro voto ciudadano y nos den a conocer los resultados oficiales. Pero además en los días posteriores a la elección, vendrán tiempos difíciles ya que el o la candidata que no le sea favorable el triunfo, obvio se quejará, impugnará, hará marchas y despiporre por todo el país.

Seamos conscientes de a quien le demos nuestra confianza y sobre todo ir a votar ya que si no votamos de ninguna manera podremos reclamar ni decir ni “pio”.

La marcha o concentración efectuada el pasado domingo representó un termómetro ya que infinidad de personas fueron a las principales plazas del país inclusive del extranjero como Madrid, a apoyar a Xóchitl Gálvez.

Lo que llamó grandemente la atención fue la comunicación corporal de la candidata de la coalición PAN, PRI y PRD, la cual se veía como si estuviera leyendo un teleprompter en la cámara por lo que pocas veces volteo y fijo su vista en la cámara que la estaba tomando.

A pesar de ello, contestó muy bien a todas las preguntas de los diferentes temas. Por su parte la candidata de morena, Claudia Sheinbaum se notó completamente diferente sobre todo en el tono de su voz, muy fingida, sobre dirigida, muy actuada en sus ademanes, nada natural. Y la respuesta que dio diciendo que “mañana mi equipo de campaña contestará” dejó muchas opiniones desfavorables para ella.

Aquí en San Luis Potosí, podríamos pronosticar un triunfo para el candidato a alcalde de nuestro municipio de la capital Lic. Enrique Galindo Ceballos, hemos sido testigos del gran trabajo que se está haciendo, se ha reunido con todos los sectores recibiendo todo el apoyo de ellos.

Lo absurdo es que los candidatos, todos, estén a la expectativa del gran porcentaje de INDECISOS que todavía no toman la decisión de por quién votar.

A estas alturas ya deberían de haber tomado en cuenta toda la información que se maneja día con día en los medios tradicionales y en las redes sociales. Ver la mejor opción para nuestro municipio.

Me despido con la siguiente reflexión: "Ojalá algún día coincidamos en otras vidas, ya no tan tercos , ya no tan jóvenes, ya no tan ciegos ni testarudos, ya sin razones si no pasiones, ya sin orgullo ni pretensiones, ojalá

Y es que tenemos la mala costumbre de querer a medias, de no mostrar lo que sentimos a los que están cerca, tenemos la mala costumbre de echar en falta lo que amamos, solo cuando lo perdemos es cuando lo añoramos.

Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo, buscando metas falsas, tantos sueños falsos.

Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa. Y solo entonces te das cuenta de lo que en verdad importa";

-Charles Bukowski.

