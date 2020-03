Imagen, estilo y algo más

LO QUE TODA MUJER DEBERÍA LEER!





TODA MUJER DEBERIA LEER "Los diez mandamientos para rejuvenecer" simples acciones, actitudes positivas que nos harán la vida más agradable.

1.- Cuidarás tu presentación día a día.

Arréglate como si fueras a una fiesta. ¡Qué más fiesta que la vida! El baño diario, el peinado, la ropa, todo atractivo, oliendo a limpio, a buen gusto. El buen gusto es gratuito, no cuesta nada. Que al verte se alegren tu espejo y los ojos de los demás.

2.- No te encerrarás en tu casa, ni en tu habitación.

Nada de jugar al enclaustrado o al preso voluntario. Saldrás a la calle y al campo de paseo. "El agua estancada se pudre y la máquina inmóvil se enmohece"

3.- Amarás el ejercicio físico como a ti mismo.

Un rato de gimnasia, una caminata razonable dentro o fuera de casa, por lo menos abrir la puerta, regar las rosas, contestar el teléfono, baila aunque estés solo, haz cualquier movimiento que te despegue de la cama y del sillón. "Contra pereza, diligencia"

4.- Evitarás actitudes y gestos de vieja derrumbada

La cabeza gacha, la espalda encorvada, los pies arrastrándose. ¡No! Que la gente diga un piropo cuando pasas: "¡Qué rectito el señor!", “!que derecha y que guapa la señora! Recuerda: las canas… ¡se tiñen! y las arrugas… ¡se disimulan con una amplia sonrisa! pero el arrastrar de pies… ¡eso sí es signo de vejez!

5.- No hablarás de tu edad ni te quejarás de tus achaques, reales o imaginarios.

Acabarás por creerte más vieja y más enferma de lo que en realidad estás y te harán el vacío. A la gente no le gusta oír historias de hospital. Cuando te pregunten ¿Cómo estás?, contestarás que: ¡Muy bien! ¡Divinamente! Aunque por dentro te esté “levando Pifas”

6.- Cultivarás el optimismo sobre todas las cosas.

"Al mal tiempo, buena cara". Sé positiva en los juicios, de buen humor en las palabras, alegre de rostro, amable en los ademanes. No seas una vieja amargada. Se tiene la edad que se ejerce. La vejez no es cuestión de años sino un estado de ánimo. "El corazón no envejece" (el cuero es el que se arruga).

7.- Tratarás de ser útil a ti mismo y a los demás.

No eres un parásito ni una rama desgajada del árbol de la vida. Bástate a ti mismo hasta donde sea posible. Y ayuda, ayuda con una sonrisa, un consejo, un servicio. Al abrirte a los demás, dejarás de estar pensando en un "yo" angustiado y solitario. "Solo cuando se abre la nuez, aparece la almendra"

8.- Trabajarás con tus manos y con tu mente.

El trabajo es la terapia infalible. Cualquier actitud laboral, intelectual, artística. Haz algo, lo que sea y lo que puedas. Una ocupación artesanal, un rato de lectura, un trozo amable de TV, la música. La bendición del trabajo es medicina para todos los males.

9.- Mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas.

Desde luego, las que se anidan en el hogar, integrándote a todos los miembros de tu familia. Ahí tienes la oportunidad de convivir con niños, jóvenes y adultos, el perfecto muestrario de la vida. Convive, pero sin inmiscuirte en los problemas de los demás, a menos que expresamente te pidan un consejo, recuerda: "Ver, oír y callar"

10.- No pensarás que "todo el tiempo pasado fue mejor"..

Deja de estar condenando tu mundo y maldiciendo tu momento. No digas a cada palabra: "las cosas andan mal, allá en mi tiempo…", "recuerdo que antes…" No vivas de recuerdos, mira hacia el futuro con alegría. Ponte nuevas metas, haz planes, ¡sueña…! Positivo siempre, negativo jamás. Toda persona debiera ser como "la Luna: destinada a dar luz… y como el Sol siempre dando calor…" Respira La Vida.

Me despido con la siguiente reflexión: "Irse de algunos lugares, también es cuidarse, Alejarse de alguna gente también es protegerse, cerrar algunas puertas también es quererse".