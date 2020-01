Hablemos de Cine

DOBLEMENTE EMBARAZADA, de Koko Stambuk

Ficha técnica: Director: Koko Stambuk, Guión: Diego ayala y Koko Stambuk, Fotografía: Rodrigo Sandoval, Música (Ernesto King), Género: Comedia, País: México, 2019.

Inbtérpretes: Maité Perroni (Cristina), Gustavo Egelhaaf (Javi), Matías Novoa (Felipe), Verónica Jaspeado (Catalina), Luis Fernando Zárate, Luis Xavier.

La semana pasada cerramos el año con una película mexicana y ahora, empezando el nuevo año, hablamos de otra cinta nacional que, de alguna manera, habla de la buena marcha del cine local que paso a paso, gana más espacios en la cartelera.

Esta ves le toca al filme DOBLEMENTE EMBARAZADA, dirigido por el músico Koko Stambuk, realizador debutante de origen chileno radicado en México que trabajó también en la elaboración del guión apoyado por Diego Ayala.

Stambuk es esposo de Maité Perroni, la intérprete principal, quien, a su vez, es coproductora de la cinta que se ubica dentro del género de la comedia, un género por demás recurrente con temas que parecen reciclados una y otra vez pero que siguen siendo de los más taquilleros y preferidos por el cinéfilo mexicano.

La trama de la película es muy simple y sencilla y hasta absurda en muchos sentidos, pero logra en algunas escenas sacar la carcajada del espectador que sigue atento las peripecias de una hermosa joven que comete un desliz en el momento menos oportuno.

Resulta que Cristina, interpretada por Maité Perroni, está viviendo unos días de ensueño al lado de Javi, su prometido, al tiempo que hacen los preparativos de su boda que está muy próxima; mientras tanto, su mejor amiga y confidente llamada Catalina, le prepara su despedida de soltera, que promete ser de pronóstico.

En la reunión, el ambiente y la diversión cumple con las expectativas mientras el vino corre generoso para todos, en especial para la homenajeada cuando, de pronto, de manera inesperada aparece Felipe, antiguo novio de Cristina con el que sigue la fiesta para terminar en la cama con él.

Semanas después viene lo bueno, Cristina está embarazada, y no sabe quien es el padre de su bebé ya que ese día tuvo sexo con los dos galanes y ahora las cosas se empiezan a salir de control mientras el mundo parece venirse encima a la futura mamá cuando debe de poner en claro lo que pasó.

Pero el asunto no termina ahí ya que sucede algo más sorprendente, resulta que Cristina está embarazada de mellizos y cada uno de los bebés es de padre diferente, el resultado de los análisis así lo demuestra, mientras el ginecólogo intenta explicar la situación en medio del estupor entre todos los involucrados.

Eso da píe para a muchas escenas chuscas con los dos galanes peleando entre sí, discutiendo de todo, a veces haciendo el ridículo, mientras tratan de ganarse la atención de una Cristina llena de dudas y sin saber cómo demonios va a hacerle con ese enorme lío que provocó su metida de pata en la borrachera.

La cinta pintaba para más, el tema parecía interesante cuando de la maternidad se trata y, sobre todo, en el análisis del empoderamiento de la mujer en una situación crítica pero donde a ella no le hace falta nada ya que no depende de nadie y no tiene problemas económicos.

Otra manera de ver la historia sería la forma en que Cristina maneja las cosas mostrando su capacidad para plantear a sus dos hombres la situación logrando un compás de espera para saber quién es realmente el padre mediante resultados médicos.

Pero el desarrollo de la historia toma otro camino a fuerza de construir una comedia donde abundan situaciones forzadas que pretenden ser cómicas pero que caen en los absurdos, sobre todo, cuando Javi y Felipe quieren demostrar su hombría con actos desesperados además de bochornosos.

Y es que las personalidades de ambos son contrastantes, Javi es un tipo inseguro, inmaduro en muchos aspectos y que está siempre a la defensiva de lo que el otro propone llegando a situaciones extremas para hacer de lado a un Felipe que se siente triunfador con su agudeza de ingenio, carácter alegre y bonachón, elementos que considera suficientes para ganarse el cariño de la doncella.

Con todo esto, la cinta pierde la brújula hasta caer en lo inverosímil con un final inesperado que da una vuelta de tuerca para caer en el melodrama tipo telenovela que demerita las buenas intenciones de darle un vuelco interesante a la trama.

Feliz año a todos y que en el 2020 sigamos hablando de cine.

