Hablemos de Cine

CINDY LA REGIA, de Catalina Aguilar Mastretta y Santiago Limón





Ficha técnica<. Directores: Catalina Aguilar Mastretta y Santiago Limón, Guión: María Hinojos, Fotografía: Carmen Cabana, Música: Camilo Froideval y Dan Zlotnik, Género: Comedia, País: México, 2019.





Intérpretes: Cassandra Sánchez Navarro (Cindy), Regina Blandón (Angie), Giuseppe Gamba (Mateo), Martha Debayle (editora), Isela Vega (abuela de Cindy), Diana Bovio (Estrella), Nicolasa Ortíz Monasterio (Rox), Roberto Quijano (Gus).





CINDY LA REGIA ha resultado una verdadera sorpresa. Contra lo que se podría suponer, esta película mexicana rebasa las expectativas del común de las comedias realizadas en casa resultando muy divertida, con un personaje muy refrescante, inocente pero no tonta y que es como una bocanada de aire fresco que deja un buen sabor de boca.

Los antecedentes del personaje nacen en el cómic producto del talento creativo de Ricardo Cucamonga, un escritor y dibujante sonorense que sacó a la luz en el año del 2004 una tira cómica donde le da vida a Cindy, una regiomontana acostumbrada a lo mejor, dentro del confort y lujos que le permite su estatus social viviendo en el municipio más rico del país, en San Pedro Garza García, pegadito a Monterrey.

En su adaptación al cine, Cindy deja atrás a la mujer con aire caricaturesco, de momentos chuscos y entretenidos, para dar paso a una mujer dispuesta a evolucionar y no quedarse quieta en su mundo,aunque este le prometa cosas maravillosas en su vida.

Todo empieza cuando Cindy escucha las palabras esperadas de toda mujer que se ha preparado para eso, su novio le propone matrimonio, y todo es alegría mientras la familia y amigas empiezan a imaginar lo que será la boda del año.

Pero el dilema para Cindy apenas empieza, de pronto, se da cuenta que en realidad eso no es lo que quiere, que hay otras cosas en la vida tan importantes como casarse y sin más, ante el escándalo familiar, toma un avión a la ciudad de México, un lugar que no conoce, que no está hecho para ella, pero la chica fresa acepta el reto y llega hasta donde vive su prima Angie.

La prima Angie es lo contrario de Cindy, es una joven mujer que ha asumido su rol de empoderamiento y que se encargará de poner las cosas en perspectiva para una chica ávida de conocer otras cosas, otras ideas y no vivir atada a costumbres arcaicas como tener qué casarse para no vivir sola y evitar el qué dirán.

En esa etapa de adaptación habrá muchos momentos divertidos mientras Cindy aprende a ir al mercado, a conocer otras personas, a lidiar con la ciudad de México que odia y adora al mismo tiempo, y conocerá a Mateo, un joven chilango libre y un tanto estrafalario muy diferente a su novio regio que ha quedado atrás.

Tal vez podríamos decir que, en cierto sentido, CINDY LA REGIA es una variante de “Mirreyes contras Godinez” o más bien, “Regios contra chilangos” ya que, a lo largo del filme, los comentarios sobre la forma de ser de cada sociedad, salta a la menor provocación, lo que provoca la risa del espectador.

La película está dirigida por Catalina Aguilar Mastretta y Santiago Limón, que compartieron la realización apoyados por un estupendo guión de María Hinojos, quienes supieron darle a cada personaje una interacción que resultó estupenda, sobre todo, la presencia de Cassandra y Regina, quienes le dan vida a Cindy y Angie con una química genial.

Otro acierto de la cinta es usar la ciudad de México como un personaje más, un lugar que asusta, que enloquece a muchos pero que a la vez atrapa, que seduce e invita a padecerlo y disfrutarlo como un sitio lleno de contrastes, pero pleno de vida.

Para los que no conocen San Pedro Garza García, el lugar de donde proviene Cindy, les diremos que está catalogado como el municipio más rico y próspero no solo de México sino de toda Latinoamérica, lo que les dará una idea del nivel de vida que se tiene por allá.

En ese orden Cindy debería llegar a vivir a la ciudad de México a sitios como Santa Fe, Bosques de las Lomas, Lomas Virreyes, Pedregal de San Ángel u otros lugares de ese tipo, pero no, la joven llega a un departamento ubicado en un barrio como hay tantos ydispuesta a enfrentarse con la ciudad, a conocerla, a vivirla y eso significa el principio de una transformación que hará de la chica una mujer en plenitud.

Ahora imaginémonos a Cindy en medio del caos capitalino, preparándose para cruzar una esquina atiborrada de gente y vehículos, pero, eso sí, sin perder la postura, ataviada con ropa de marca y modos muy fifís, como se dice ahora, pero es en esos momentos, cuando la invade ese sensaciónde sentirse libre y más viva que nunca, algo que muchas ansían, aunque no saben o no quieren buscar.

Lo invitamos a ver CINDY LA REGIA una película mexicana dentro del género de comedia con una novedosa mezcla de comicidad y picaresca que resulta muy entretenida y disfrutable y que atrapa al espectador que la recomienda sin titubeos. Disfrútela y pase una agradable tarde de cine.





E mail: ernestorobledo@hotmail.com