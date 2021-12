¡Felicidades a todas las lupitas!

Desde que cumplí los 4 años de edad, recuerdo que siempre mi sueño era entrar a una alberca o al mar y ponerme a nadar, siempre nadar.

Fue entonces cuando mi padre me enseñó a nadar, primero en el mar, en lo bajito, luego más adentro, me enseñó a brincar las olas, a meterme de cabeza para que no me fueran a reventar en el cuerpo. Así mi vida a transcurrido entre nadar, nadar y hasta llegar a competir en los Grand Prix de natación, 2 nacionales uno en Zacatecas y otro en Querétaro, y comencé a ganar medalla tras medalla.

Hoy después de tantos años de estar nadando, se me presenta la oportunidad de entrar a un grupo de aquafitness. Mi querida y tan extrañada amiga del colegio Mónica Labastida (q.e.p.d.) siempre me decía, “Güerita ya fuiste a nadar?, porque yo ya fui a mis ejercicios de aquafitness”, “Anímate metete al grupo está padrísimo”, me decía.

Al cabo de casi un año de haberse ido de este mundo Mónica está presente día con día en la alberca del Club Libanés Potosino.

Fue así, que decidí unirme al grupo, ahí desde hace mes y medio, conocí a la Coach Claudia Montoya Villegas, instructora de AQUAFITNESS por más de 18 años y quien se ha ganado mi respeto y admiración por la forma en que día a día nos instruye y dirige el cómo realizar los diferentes ejercicios en el agua, dentro de la alberca hacemos verdaderos malabares, mismos que van a repercutir en puros beneficios para la salud.

Pero, que es el aquafitness? El Aquafitness es una actividad deportiva que se desarrolla dentro del agua de una piscina, y que consiste en la realización de diferentes tipos de ejercicio, consiguiendo realizar un trabajo muy diferente al realizado fuera del agua. ... Lo habitual es que el agua llegue hasta la altura del pecho.

¿Cómo se llaman los ejercicios en el agua?

La gimnasia acuática, también conocida como hidrogimnasia, aquagym, acuaeróbic, fitness/fitnes acuático o aeróbica acuática es un deporte que combina los beneficios del aeróbic o areróbica y de la natación.

¿Cuántas calorías se queman en una clase de aquafitness?

Que no te engañe la suavidad del movimiento en el agua porque en una hora se pueden quemar unas 500 calorías. Así, este deporte contribuye a aumentar la resistencia física y la fuerza muscular, al tiempo que reduce las grasas superfluas.

El aquafitness está especialmente recomendado para personas con problemas circulatorios, ya que estimula el riego sanguíneo y la oxigenación

Todo el mundo puede practicarlo. ...

Fortalece los músculos. ...

Mejora la postura. ...

Quema calorías. ...

Incrementa la capacidad respiratoria. ...

Aumenta el bienestar. ...

Favorece la circulación.

¿Qué beneficios tiene el aquafitness?

El aquafitness resulta especialmente útil para las piernas, glúteos, brazos y abdominales, ya que este entrenamiento mejora el tono muscular y nos proporcionará, por tanto, una menor probabilidad de riesgo de lesiones musculares. Quema de calorías y grasa corporal.

Es así que me di a la tarea de acudir de martes a viernes a dichas clases de aquafitness, en donde nuestra Coach Claudia Montoya Villegas, pone todo su esfuerzo, experiencia de las de 18 años en favor de quienes estamos dentro de la alberca haciendo nuestro mejor esfuerzo para contar con una mejor calidad de vida.

Este año ha sido por demás difícil, entre pandemia, despidos laborales injustificados, pérdidas de seres queridos muy cercanos, por lo que el ir a meterse a la alberca a realizar los innumerables ejercicios que nos pone Claudia, resulta por demás un refugio para nuestro cuerpo y para el alma. Haciendo que nuestra vida sea mucho más llevadera, simple y sencillamente más feliz.

Gracias Claudia Montoya por compartir toda tu experiencia y conocimientos, Gracias a mis compañeras Lichita López Collado que, con 76 años de edad tiene nada más y nada menos 20 años practicando diariamente esta disciplina, Alma Aillaud, quien tiene 18 años ejercitándolo, todo un ejemplo a seguir.

Mi reconocimiento y admiración. Gracias por hacernos cada mañana un día felíz! Mónica, Gracias hasta el cielo!

Me despido con la siguiente reflexión: No hagas con el amor, lo que un niño hace con su globo, que por no cuidarlo lo pierde y por perderlo llora! Que tengan una excelente semana.