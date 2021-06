La Ciencia y la Tecnología son para construir sociedades más justas, avanzar en los derechos humanos, otorgar mejor calidad de vida, eliminar las desigualdades, entre muchísimas más justificaciones de su existencia.

No se puede entender la evolución humana sin estos dos grandes elementos, pero a su vez no se puede entender que estos dos elementos no trabajen para construir el bienestar humano. Hablamos de las Ciencias Exactas, hablamos de las Ciencias Sociales y Humanidades, hablamos de los Desarrollos Tecnológicos. Recientemente, en estos días, el tema de la discriminación se relacionó con la comunidad LGBT+, por su lucha permanente; sin embargo hoy imperan muchos desafíos, la discriminación ha permeado y desafortunadamente se presentan círculos viciosos de agresión. Todavía hay un largo proceso y lo peor, no es el único. Mi referente más importante es la Unesco, enfocada a la Educación por su relación directa con la Ciencia y la Tecnología. Desde 1960 y, lamentablemente, hoy vigente, se entiende por discriminación toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, las características físicas, el color, la forma de vestir, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza, en la gestión de la educación, en el ocupar espacios de decisión. Como dice nuestra admirada Marta Lamas, a veces hasta la persona que nació con el sexo de mujer es quien ataca a las mujeres.

Esta no es una columna para la catarsis y nunca he empleado el medio periodístico ni las redes sociales para ello, pero la discriminación es continua, permanente, cuando uno piensa que ya está en otro momento regresa de alguna forma, y sobre todo quienes más la cometen son las personas que se sienten con poder, aunque éste sea mínimo. Y lo más grave, la pandemia Covid-19, ha exacerbado las desigualdades y las discriminaciones en este planeta. Como seres humanos individuales y como sociedad nos esperan grandes retos, en países como México y en el mundo. Confío y tengo la plena esperanza que el gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona, contribuya a cambiar esta realidad. A construir un mejor San Luis Potosí, donde un apellido valga igual que cualquier otro, donde una familia tenga el mismo valor que otra, donde un espacio laboral se ocupe por la competencia y no por las influencias, donde construyamos un bienestar humano. Para ello es la Ciencia y la Tecnología, para avanzar y vincular.

Aprovecho este espacio para invitarlo e invitarla a estar muy bien informado con nuestro colega y amigo Felipe Cárdenas Q., desde las 6 am, desde que usted y yo empezamos las actividades, podrá escuchar el excelente resumen de noticias de la Organización Editorial Mexicana, a través de un formato muy dinámico, un resumen, sólo entre a https://play.acast.com/s/abc-noticias/oemnoticias29junio2021. Vacúnese y cuídese, por favor, la vacuna es una protección, pero no total; de la niñez, la adolescencia, la juventud son válidas ciertas acciones; pero, de las y los adultos no se aprueban las irresponsabilidades; el futuro depende de nosotros.

correo: lizyuaslp@gmail.com.

