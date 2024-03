¡Eureka! | Seguridad en vacaciones

La seguridad de los bienes y de la familia, no sólo dependen del gobierno, también de nosotros en lo que compartimos. De seguro en este periodo vacacional la mayoría sale de viaje; pero, aunque esto entusiasme mucho, aunque sea el viaje de la vida, se debe ser discreto con los vecinos y en las redes sociales; con lo que comunicamos potenciamos un uso incorrecto de nuestra información. “Presumir” los viajes no es la mejor estrategia, ni antes, ni actualmente.

Una medida parcial de seguridad es comentarle a alguien de total confianza sobre sus vacaciones para que puedan visitar su casa por cualquier situación que se presente. Claro, usted debe ubicar personas en las que se puede confiar la seguridad de sus propiedades. Lo mejor es protegerse con un sistema de seguridad y cámaras de vigilancia para monitorear sus bienes desde todo espacio que tenga internet.

Revisar que las puertas se hayan cerrado de manera correcta, no dejar ventanas ni cortinas abiertas, serán estas acciones las que suman a la seguridad de los espacios personales. Las instalaciones eléctricas son otro punto muy importante que se debe cuidar cuando se ausenta de la vivienda por horas o por días; de preferencia, desconectar todos los electrodomésticos.

Nunca deje a la mascota sola por más de un día, su vida es parte de nuestra responsabilidad y los viajes deben estar sujetos con quien se deja y en donde se le deja. Actualmente, con temperaturas muy altas, los animales no tienen forma de encontrar escape o alguna alternativa para tener comida y agua, la decisión de tener una mascota es nuestra y por lo tanto forma parte de la familia.

Es recomendable no hacer un viaje durante la noche, no sólo por la inseguridad en la carretera, también porque para el chofer de un autobús o el de un auto particular es más cansado, lo mejor siempre será salir y llegar de día a nuestro destino. Viajar sin precaución y sin organización es para un adolescente o un joven, viajar considerando los contextos es parte de nuestras decisiones.

Revise su automóvil, es importante que no le provoquen ni provoque algún tipo de incidente. Más allá de la marca y del año, los autos están construidos por piezas y maquinaria que en algún momento puede fallar. Aún así, el riesgo es menor si le dan un mantenimiento adecuado.

Y si se queda alguna persona en casa es importante ubicar todos los protocolos en caso de algún robo, algún incendio u otra situación que se presente. La protección civil es parte de ser ciudadano y adulto; no le adjudique a otras personas la responsabilidad que le corresponde a usted. Si ya tiene todo listo, entonces disfrute estos días de vacaciones y también de “Semana Santa”, fecas muy significativas para el Cristianismo.

La obra que recobra mayor significado para mí de dicha "Semana Santa", es la escultura la "Piedad" de Miguel Ángel, la cual se encuentra en el Vaticano. En esta escultura la Virgen María, joven, piadosa, cuyas vestiduras se expanden con numerosos pliegues, sostiene a Cristo, llena de ternura y que muestra el dolor de una madre al ver a su hijo muerto en sus brazos.