¡Eureka! | Inteligencia Artificial. Conceptos

Todas y todos estamos inmersos en la Inteligencia Artificial (IA), desde el ámbito laboral hasta el personal, más allá de nuestro nivel socioeconómico y académico. La imprenta fue un invento que se convirtió en un parteaguas para la humanidad, luego el Internet y hoy la IA; por ello, es importante ubicar y manejar los conceptos básicos.

En las redes sociales como Facebook hay aplicaciones de la IA, si no, ¿cómo se explica que se le muestren temas de su interés? De manera automatizada, y con una aplicación basada en un algoritmo, nos conocen. Las definiciones que incluiré provienen de “The London School of Economics and Political Science” y de “Google News Initiative”.

La Inteligencia Artificial es una colección de ideas, de tecnologías y de técnicas que se relacionan con la capacidad de un sistema informático para realizar actividades que generalmente requieren de un ser humano. Luego, un “algoritmo” empleado por la IA es un procedimiento paso a paso para resolver un problema o lograr un fin.

Se define a la “IA generativa” como el subcampo del aprendizaje automático que implica la generación de nuevos datos o contenidos, utiliza algoritmos para ubicar los patrones y las características en un conjunto de datos, luego generar nuevos basados en las prácticas cotidianas cuando interactuamos con mediaciones tecnológicas.

Una “LLM” es un modelo de lenguaje extenso que ha sido entrenado con vastas cantidades de datos de texto para producir respuestas similares a las humanas, en diálogos o en actividades de lenguaje natural. “Los prompts” son indicaciones dadas a un “LLM” para aplicar reglas, automatizar procesos y garantizar cualidades específicas en la producción generada.

Un “bot” es la abreviatura de “robot” y generalmente se refiere a un software que exhibe autonomía o características independientes. Es una pieza de software que puede ejecutar comandos, responder mensajes o realizar tareas rutinarias como búsquedas en línea, con una mínima intervención humana. Los “bots” pueden realizar tanto actividades perfectamente legítimas como maliciosas; por ejemplo, difundir información falsa y propaganda política.

La “minería de datos” se define como el proceso de utilizar computadoras y automatización para analizar conjuntos grandes de datos en busca de patrones y tendencias, convirtiendo estos hallazgos en conocimientos y predicciones empresariales. “Deepfakes” son audios y videos alterados mediante técnicas con ayuda de las IA para lograr el máximo realismo en la falsificación; recientemente pasó esto en la realeza británica.

Son muchos los temas que debemos aprender de la Inteligencia Artificial; por ello, estamos trabajando en la investigación en torno a la alfabetización digital, pronto estará un libro sobre la IA, esperamos a finales de abril o mayo. Más allá de la edad, del nivel socioeconómico, del ámbito educativo, etc. éstas son competencias esenciales.

