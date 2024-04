¡Eureka! | La capital potosina es “Duna”

Quien ocupe los próximos tres años la Presidencia Municipal de la capital potosina debe de tener las siguientes competencias: saber ubicar los problemas, darles soluciones y comunicar de manera pertinente. Cierto, hay carencias y conflictos que no proceden de años recientes, sino de lustros y décadas; pero, todas y todos a quienes les interesa un cargo lo saben.

Recientemente fui a ver la película de Duna y el tema del agua es permanente, parecido a San Luis Potosí capital; de hecho, algunos de los personajes no tienen el imaginario del cómo se vive con agua. ¡Cierto!, la escasez de hoy no es provocada por las acciones recientes, si no por la falta de una visión en torno a los temas prioritarios.

Cuando hay un problema no sólo se debe reconocer su existencia; también se necesita comunicarlo de una manera efectiva. Aquí en la capital, desde el mes de junio del año 2023, parece que se vive igual que en la película “Duna”, sin agua por más de 8 meses en múltiples colonias. ¿Cómo se vive?, como dicen las y los ciudadanos: no se vive, se “sobrevive”.

¿Algún comunicado preciso sobre la situación? Absolutamente ninguno se recibe, respaldados en la idea de que es una situación no privativa de la capital, sino del país. De seguro usted piensa lo mismo que yo, esto no justifica la indiferencia de las autoridades municipales por dar a conocer lo que sucede y las acciones inmediatas.

Si existe un problema, se enfrenta y se da a conocer. Esperemos que las propuestas de las y los candidatos a la presidencia municipal estén integradas por los temas prioritarios como el agua, ya no sólo como diagnóstico, si no como un problema urgente para resolver. El agua es esencial para todas y todos.

En el mismo ámbito de dar soluciones urgentes, está el problema de la vialidad, tema que parece no importar si no está cerca de las zonas de las y los tomadores de decisiones. La vialidad puede resolverse con estrategias rápidas de ajustes; de manera recurrente he puesto el ejemplo de la vialidad enfrente de la Plaza Citadella, la cual permite una incorporación en ambos sentidos, esto mismo se debe repetir en los demás espacios de la Diagonal Salvador Nava (cruce Independencia y cruce puente de Pemex) y en las diferentes avenidas.

Las y los candidatos deben de hacer un recorrido a pie para conocer sus entornos, creo que siempre están por una misma zona y en automóvil. Deben de visitar todas las zonas, no llegar con todo un equipo que les acomode el camino, tienen que ensuciarse los pies, aunque sea en campaña. En terminos reales: el que quiere es porque puede.

San Luis Potosí capital tiene muchos retos y desafíos. Quien participa como candidato o candidata no los debe olvidar; al contrario, debe ubicarlos y al menos evidenciar que le interesa una solución. Y sí, una comunicación efectiva para todas las y los potosinos, de la cual se ha carecido; aunque no me gusta la comparación, la capital potosina está pareciéndose a “Duna” con más de ocho meses sin contar con el vital líquido en múltiples zonas.

