Bondad y ego

La Biblia dice: Aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31, por eso, los mexicanos salimos a votar en estas elecciones y lo ganado en ellas son lecciones que necesariamente deben permanecer, la clase media en cualquier país es el detonador de decisiones y cambios, México no fue la excepción, la detonadora de los resultados de esta elección fue la clase media, quien, por el divisionismo sembrado en el país por nuestro presidente con frases como: La verdadera doctrina del conservadorismo es la hipocresía, son clasistas, provocó que el pueblo saliera, sin olvidar reconocer que en las democracias educadas el proceso electoral es sólo eso..

La sociedad debe concentrarse ahora en hacer que los servidores públicos electos se pongan a trabajar sin distinción de partidos, en beneficio de los ciudadanos y el país, el presidente actúa como el protagonista de la canción Killing me softly, por un lado nos arrulla cantándonos al oído diciéndonos que nuestra vida y país cambiarán, por el otro, nos mata suavemente con su canción y palabras que denostan y dividen; los mexicanos somos bondadosos y amables por naturaleza, al ser bondadosos disminuimos depresión y ansiedad, más, pareciera que la consigna del presidente es deprimirnos y dividir al usar conceptos clasistas calificándonos con adjetivos peyorativos.

No sé cual pesadilla es peor, si las elecciones y su incertidumbre o los resultados de la elección, ya que todos dícense ganadores, o, la posterior indecisión que se presentó en varios estados al concluir éstas, por la falta de claridad en algunos procesos, promoviendo el deseo de que el resultado obtenido fuese diferente, asi que si siente ansiedad y pierde energía, entienda qué es lo que pasa en su cuerpo, pues su mente lo domina y el enfoque de ésta debe dirigirlo hacia cosas positivas para que se realicen. En el momento que vivimos hay que pedir porque la clase media se sostenga y siga adelante sin sentirse amenazada, porque evidente resulta que en esta 4T no hay intención de querer sacar a los pobres de su pobreza a pesar del discurso de no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre, y aunque se vendan a precio de ganga aviones del Hangar Presidencial y los millones obtenidos se asignen al programa del ¨Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado¨ el famoso INDEP, no se verá la luz mientras los profesionistas mexicanos deban buscar opciones de empleo en otras naciones vía internet, ya que, acorde a datos del IMSS el empleo bajó en este Mayo un 11 % y la migración de mexicanos al vecino país del norte alcanzó el nivel más alto registrado en 9 años, me pregunto si la intención es igualar a la clase media con los pobres del país, es importante pedir a la actual Legislatura no se deje manipular y asi, evitar que aquellos que tienen su negocito y pueden pagar un carro y una colegiatura desaparezcan, o que quienes tienen un empleo lo pierdan.

Es momento de salir al mundo con decoro y honor, de amarnos y ayudarnos a tener un pensamiento claro para definir rumbos que nos mejoren como personas y país, hay tanta gente pasando alguna tristeza, pobreza, o pena por quienes han sufrido como consecuencia de la pandemia y violencia, pandemia que según el Subsecretario de Salud, al fin, reconoce que no ha terminado, La separación constante que se provoca entre los ciudadanos hace necesario renovar la fe en nosotros como país y hermanos, establecer el diálogo y acuerdos con todos los mexicanos sin clasificarlos en buenos o malos, ricos o pobres, el país requiere de consensos para salir del hoyo de los menesteres. Asi como Dios puso en nosotros el mensaje de la reconciliación, así busquemos reconciliarnos como Nación y mientras nuestras autoridades lo entienden yo espero sus comentarios en:

angeldesofia@yahoo.com Gracias.