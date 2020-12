Fiscalía captura a ex director de policía de Ciudad Maíz por presunta desaparición forzada

CIUDAD DEL MAÍZ. – La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) a través de agentes de la Policía de Investigación (PDI) adscritos a la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un ex director de la Policía Municipal de Ciudad del Maíz por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada.

Los hechos acontecieron durante los primeros días de marzo del 2020, cuando elementos policiacos habrían detenido a la víctima de 26 años de edad, sin un mandamiento judicial; al ser informados de lo ocurrido, sus familiares se dirigieron a las instalaciones de la corporación municipal a preguntar sobre su situación jurídica, sin embargo, se les dijo que no se contaba con ningún registro del ingreso a los separos.



Al no obtener datos sobre su paradero, acudieron ante la Fiscalía a denunciar la no localización del agraviado, por lo que se inició con los actos de investigación por parte de los agentes de la PDI, quienes localizaron a testigos presenciales, obteniendo datos de prueba que fueron integrados a la carpeta de investigación; con esto, el agente del Ministerio Público, solicitó al Juez de Control el mandamiento judicial en contra de Eduardo Arfad “N”, mismo que se desempeñó como director de seguridad pública municipal de Ciudad del Maíz.



Tras varios actos de investigación, el personal de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, logró ubicar al señalado en el estado de Nuevo León, a donde habría huido para evadir la acción de la justicia, razón por la que solicitaron la colaboración de sus homólogos en aquel lugar, trasladándose para realizar el operativo en conjunto, logrando detener al presunto sobre avenida Acapulco de la colonia Los Cristales en el Municipio de Guadalupe.



Eduardo “N” fue trasladado al municipio de Rioverde, quedando interno en el centro de reinserción social de la Zona Media, encontrándose a la espera de que se lleve a cabo la audiencia inicial en donde se definirá su situación jurídica.



Se recordará que durante el mes de junio del 2020 fueron detenidos dos agentes en activo de la misma corporación, Josefina “N” de 27 años y Manuel Alejandro “N” de 39 años de edad, como presuntos intervinientes en los mismos hechos.



Por lo pronto la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, mantiene las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de la víctima.

