Stephany Fernández: una activista en busca de representar al 6º distrito

Del activismo a la política, la candidata ciudadana Stephany Fernández busca la diputación local por el Sexto Distrito por el Partido Encuentro Solidario, enarbolando una candidatura ciudadana.

En entrevista con El Sol de San Luis, la aspirante narró que todo inició hace un buen tiempo, “mucho antes de la campaña, cuando realizaba actividades en jardines de niños y algunas empresas potosinas comenzaron a apoyar nuestra labor y se juntaron con nosotros para cooperar con todo lo que hacíamos, desde el rescate de mascotas, hasta servicios bucodentales a niños y personas en situación de calle”.

Stephany Fernández, candidata del Partido Encuentro Solidario por la diputación local del Sexto Distrito / Foto: Cristian Robledo

Después de eso participé activamente en el referéndum para que Villa de Pozos fuera municipio, refirió, reunimos a la gente para explicarles por qué queríamos que fuera municipio “y es que queremos que la riqueza y todo lo bueno se quede, para que no se vaya a otros lados, yo no le veo nada negativo por eso apoyamos para que la gente fuera a votar”.

Ahí fue donde el partido Encuentro Solidario se fijó en mi para ser la candidata al Congreso del Estado, justamente por el Distrito con cabecera en Villa de Pozos, dijo.

En las instalaciones de nuestro diario, la aspirante indicó que siempre ha vivido en esa delegación, “pero nuestro trabajo y ahora nuestros recorridos son en todo el Sexto, no nada más en Pozos como el corazón del Distrito, cuando yo incluso tengo familia en Prados”.

Con respecto a los servicios de salud bucal que antes de la campaña ya ofrecía, Fernández explicó que actualmente estudia estomatología “es mi segunda carrera, además de que mi hermana y mi pareja son dentistas, con ellos he hecho mucha labor en cuestión bucodental, llevando información a escuelas de preescolar, kínder, primarias y secundarias porque lo importante es abordar ese cuidado desde pequeños”.

Ahí también recibió apoyos, dijo, “una empresa muy grande de pastas de dientes nos habló y nos dijo: yo te regalo pastitas y cepillitos para las escuelas; con lo que pudimos ofrecer una ayuda mas amplia, ya que antes todo lo hacíamos con nuestro dinero, gracias a esa marca llegamos a los planteles más preparados con kits de salud bucal para las y los pequeños.

Con respecto a las necesidades del Sexto Distrito, “antes de los recorridos, incluso antes de la campaña, yo ya había estado en muchos de estos lugares, como Silos, Prados, B. Anaya, ya que mi familia es del Sexto Distrito, por lo que yo ya conocía las necesidades de la zona y en parte fue lo que me impulsó, saber que no se ha cumplido ninguna de las promesas que alguna vez me tocó escuchar”.

Finalmente, Stephany Fernández consideró importante que la ciudadanía conozca a sus candidatos “así como las propuestas de nuestros adversarios y que pongan en una balanza lo que ya se hizo lo que no se hizo; es un derecho que debe ejercerse, salir a votar este 2 de junio recordando las promesas de todo lo que iban ´a hacer y a deshacer´ y hasta el momento solo han deshecho”, concluyó.

