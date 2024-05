Perla Garza va por el 7° distrito con visión de “responsabilidades, resultados y objetivos”

El séptimo local es un distrito muy especial, que he aprendido a entender y a escuchar, sobre todo con el que he aprendido a comprometerme en el sentido de estar con ellos ahora como su candidata y espero que muy pronto como su diputada.

Así lo afirmó en entrevista con El Sol de San Luis la candidata a la diputación local del Séptimo Distrito por la coalición Fuerza y Corazón por San Luis, Perla Garza, quien afirmó tener claro que “el Congreso del Estado es una área muy importante dentro de la gobernabilidad”.

La aspirante quien se dijo “candidata totalmente ciudadana” advirtió que los habitantes del Distrito 7 tienen un sentido de abandono muy grande, “debido a que no regresan los candidatos y refieren no saber quién es su diputado, por lo que no saben a quién recurrir, si hay alguna autoridad -además de las alcaldías-, no tienen un vínculo con quien los representa”.

Candidata a la diputación local del Séptimo Distrito por la Coalición Fuerza y Corazón por San Luis, Perla Garza / Foto: Luis Ricardo Solache

Si bien el diputado es quien va a dar acceso a los presupuestos como tal, dijo, es necesario que también sea la voz de la ciudadanía, por eso conocimos sus carencias que son las mismas que en el resto de la ciudad, “el tema de la falta de agua y de la inseguridad, también el desarrollo urbano; aunque son temas que se han abordado en la administración de Enrique Galindo todavía faltan cosas por hacer”, ejemplificó con la rehabilitación de la avenida Salk.

Consideró que se deben concentrar los esfuerzos en el Distrito “volvemos a lo mismo, seguir escuchando a la gente para saber de qué manera se puede implementar la ayuda que necesitan, otro dato interesante del distrito es que hay muchas mujeres y muchos jóvenes”.

Candidata a la diputación local del Séptimo Distrito por la Coalición Fuerza y Corazón por San Luis, Perla Garza / Foto: Luis Ricardo Solache

En el tema de las mujeres, detalló, es necesario ver de qué manera podemos atender la necesidad que tienen que dejar a sus hijos en cualquier lugar a falta de estancias infantiles; por el lado de los jóvenes ellas y ellos generalmente pueden caer en temas delictivos por no darles una atención.

Por el lado de las pandillas, dijo, vamos a ayudar también a sus integrantes para que tengan su espacio “espacios deportivos, recreativos, y de arte urbano, que es lo que principalmente se concentra en aquella área”.

Candidata a la diputación local del Séptimo Distrito por la Coalición Fuerza y Corazón por San Luis, Perla Garza / Foto: Luis Ricardo Solache

Observó que hay muchos trabajadores de la Zona Industrial “quienes también necesitan ser escuchados, para lograr que tengan mejores condiciones laborales y puedan trabajar y vivir más a gusto”.

Reiteró que lo básico es el presupuesto, “trabajar de manera equitativa con el Ayuntamiento, sentarnos y poner sobre la mesa las necesidades, etiquetar y administrar, eso es esencial”.

Candidata a la diputación local del Séptimo Distrito por la Coalición Fuerza y Corazón por San Luis, Perla Garza / Foto: Luis Ricardo Solache

Anunció que buscará que las empresas de la Zona Industrial sean también más amigables en cuanto al tratamiento de agua “cómo la están utilizando, qué hacen con el agua que utilizan, de qué manera podemos hacer mancuerna para que el uso que tienen del vital líquido sea más eficiente, eso por un lado; pero también buscar que se implementen áreas verdes más amplias porque si tienes árboles es más fácil que llueva y eventualmente la contaminación disminuye”.

Finalmente, Garza reiteró que su candidatura es 100% ciudadana “yo vengo de la sociedad civil, soy un perfil totalmente nuevo en el en el sentido político, provengo del sector empresarial y creo que eso es lo que le hace falta también a la gobernabilidad, tener una visión distinta -laboral o empresarial- una visión basada en responsabilidades, en resultados y en objetivos”, concluyó.