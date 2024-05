Marvely Costanzo: una agenda progresista y feminista para el 3er distrito

“Soy un activista buscando tener un espacio en el Congreso justamente para llevar muy en alto todas estas causas y que la gente me vea como eso, cercana, porque eso es lo que soy, una mujer cercana”, sostuvo Adriana Marvely Costanzo Rangel, candidata a diputada local por el III Distrito postulada por Movimiento Ciudadano.

Empresaria, feminista, maestra, madre de familia y conferencista, Marvely Costanzo se encuentra en la contienda electoral para obtener la representación ciudadana en el III Distrito local, conformado por los municipios de Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Santa María del Río, Tierra Nueva, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Villa Hidalgo y Zaragoza.

Marvely Costanzo Rangel, candidata a diputada local por el III Distrito postulada por Movimiento Ciudadano / Foto: Luis Ricardo Solache

En el ámbito político, Costanzo Rangel ya tiene la experiencia de haber participado en 2021 en la elección por la gubernatura, por lo que asegura, en su recorrido por el III Distrito ha sido bien recibida por personas que ya conocen su trabajo, “la gente nos ha recibido muy bien, recuerda mi candidatura del 2021 con muchísimo cariño y eso me ha abierto muchísimas puertas, la gente reconoce el perfil que tengo, el trabajo que he hecho por la sociedad civil a través de mi activismo y de mi feminismo, y tanto hombres como mujeres lo ven muy bien”.

Reconoció que la representación del III Distrito constituye un reto debido a la cantidad de municipios que abarca, sin embargo “soy una mujer de retos que me gusta trabajar”, y ya ha visualizado algunas de las necesidades que pueden ser atendidas desde el Congreso del Estado, por ejemplo “no tienen accesibilidad, no tienen vías rápidas, no hay políticas públicas que se hayan impulsado para cuidar el agua, para que tengan agua para sus parcelas por ejemplo, entonces hay muchísimo trabajo qué hacer”.

En la agenda

Pero además de la agenda que se genera día con día a través de la campaña, Marvely Costanzo busca impulsar otras iniciativas en las que ya ha trabajado desde su activismo en pro de las mujeres, la niñez y personas de la tercera edad, y que fue la razón que la llevó a incursionar en la política, “desde el Congreso se pueden generar leyes, se puede dar seguimiento y vigilancia a los programas que deberían de estar apoyando a las madres solteras, a las adultas mayores que viven que viven solas y en situaciones de mucha precariedad”.

Marvely Costanzo Rangel, candidata a diputada local por el III Distrito postulada por Movimiento Ciudadano / Foto: Luis Ricardo Solache

Se refirió a situaciones que enfrentan las madres solteras, por ejemplo aquellas que tienen hijos con adicciones, “no tienen un apoyo, no saben cómo resolver este tema, entonces voy a promover una iniciativa donde existan centros de rehabilitación pero que sea recurso del Estado para que la gente que quiera rehabilitarse lo pueda hacer en estos lugares de manera gratuita y digna”.

Por el lado de las personas adultas mayores, “he propuesto que tengamos instancias donde se le pueda dar atención al adulto mayor, porque cada vez somos más los que vamos para allá y debemos de tener las condiciones” para llevar la adultez con dignidad.

Esta situación va emparejada a otro tema como es el de las personas cuidadoras, “las mujeres desafortunadamente por cultura en nuestro país y en muchos países de América Latina tenemos el rol de cuidadoras, y yo les pregunto: a ti quién te cuida. Entonces es uno de los compromisos, la ley de cuidadoras que ya está en el Congreso local pero no sé por qué los diputados y las diputadas no lo han tomado con la seriedad que debería, pareciera que ellos viven en una realidad diferente a lo que hay en la calle, porque lo que yo vivo como ama de casa, como madre de familia, como activista y también como política, es gente sola sobreviviendo, adultos mayores sobreviviendo al embate de todo lo que está ocurriendo y no hay quién los cuide”.

Marvely Costanzo Rangel, candidata a diputada local por el III Distrito postulada por Movimiento Ciudadano / Foto: Luis Ricardo Solache

Destacó que además, cuando una persona se dedica al cuidado de los padres, abuelos, o de una persona con discapacidad, generalmente no puede tener un trabajo formal, por lo que su propuesta es que ese cuidado sea remunerado por parte del Estado, “que tengas acceso también a Seguro Social por ser una persona que cuida a alguien”.

En materia de educación destacó la necesidad de que las escuelas tengan programas basados en el tema productivo regional, “sí queremos muchos filósofos y muchos abogados, pero también queremos gente técnica que sepa cómo va a trabajar en las ensambladoras, porque somos tierra fértil para el nearshoring pero no lo hemos sabido aprovechar”, la idea es darle a las empresas no el beneficio de que San Luis tenga mano de obra barata, sino una mano de obra calificada con sueldos competitivos para las familias.

Y estas propuestas se empatan con la agenda que promueve el partido Movimiento Ciudadano a nivel nacional, “por ejemplo las vacaciones dignas fue algo promovido por la bancada naranja de Movimiento Ciudadano”, y actualmente una de las iniciativas que impulsa su candidato a la Presidencia Jorge Álvarez Máynez y las bancadas tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, es la reducción de la jornada laboral.

Marvely Costanzo Rangel, candidata a diputada local por el III Distrito postulada por Movimiento Ciudadano / Foto: Luis Ricardo Solache

Destacó que para “los viejos políticos o los políticos clásicos, de siempre, dicen que la familia es el centro de la sociedad y que es lo más importante, pero como empresarios ¿qué estamos haciendo para que nuestro equipo de trabajo o la gente que trabaja cercana a nosotros tenga tiempo para estar con sus familias?”.

Efecto "fosfo"

A través de su actividad como docente y conferencista, Costanzo Rangel se ha mantenido cerca de la población joven, sin embargo reconoce que también la figura de su candidato presidencial ha llamado la atención de este sector, "nos ven con el águila y la verdad es que la gente, los niños sobre todo, se nos acercan, los jovencitos, las chavas de secundaria, de preparatoria, que algunos de ellos todavía no votan, pero la verdad es que están muy entusiasmados".

Marvely Costanzo Rangel, candidata a diputada local por el III Distrito postulada por Movimiento Ciudadano / Foto: Luis Ricardo Solache

Desde su apreciación, Jorge Álvarez Máynez subió en las encuestas después del primer debate presidencial, y esto ha repercutido en las candidaturas de Movimiento Ciudadano, "la gente me busca y me dicen: quisiera estar en tu campaña, cómo te apoyo; porque conocen a Marvely la mujer, la activista, la maestra, la madre, la que está bien echada para adelante, y además está el plus de Jorge, entonces se conjunta un trabajo súper bonito que va a ser un resultado para San Luis y para México muy importante".

Por ello hizo hincapié en el tema de los programas sociales, que han sido utilizados como bandera para atemorizar a sus beneficiarios con la presunción de que van a desaparecer si Morena no permanece en el poder, "no lo pueden hacer porque nos corresponde por ley, está en la Constitución, la gente tiene que saber eso, porque abusan mucho de que no lo sabemos".

Finalmente, reiteró su compromiso con la sociedad y en especial con las mujeres, "la gente ya me conoce, saben que soy bien entrona, saben que soy una mujer bien echada para adelante y eso vengo a hacer, justamente a dejar este legado y a seguir chambeando para que vivamos todas y todos en unas condiciones más justas".

Leer más de El Sol de San Luis:

Local Aranza Puente va por el 8°; pide 5 votos para Fuerza y Corazón por San Luis

Soledad "Conozco las necesidades que tiene Soledad y hoy ya son muy mínimas": Navarro