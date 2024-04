Maribel Torres; ¿cuáles son las propuestas de la candidata al Distrito 8?

Salir a buscar la confianza de las y los ciudadanos, y después aterrizar las grandes e innovadoras propuestas que desde la ciudadanía se han construido, ya en una posición pública, no es cosa fácil para una madre de familia, empresaria, asesora, consejera de negocios y mujer.

Maribel Torres Vilet va con todo por el octavo distrito de la capital. Es la candidata a diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a donde los altos mandos la invitaron a participar para refrescar la propuesta, para innovar en la solución de problemas sociales y para darle a los ciudadanos, una alternativa.

Porque en ese distrito, que cubre el poniente de la ciudad, la zona fresa, la zona diamante, desde El Pedregal hasta Villa Magna pero también baja por Morales, El Saucito y zonas aledañas, cuentan las estadísticas que cualquier candidato del PAN, “solamente se asoma por la ventana y ya ganó”.

Pero, llegó el momento de cambiar las cosas y darle la vuelta al clásico “siempre se ha hecho así”. Por ello, Maribel Torres ha decidido participar en este proceso electoral con el slogan “Un Legado de Servicio”, que mas bien, es un compromiso, una promesa y tal vez, hasta una obligación.

Es hija del ex gobernador Teófilo Torres Corzo. “Desde que soy niña hubo política en la casa. Soy una cara nueva en la política, pero toda la vida he vivido la política. Siempre acompañé a mi papá, siempre fui parte del staff, a mí me gustaba mucho acompañarlo, convivir con las familias, con las personas que iban con mi padre a sus eventos y yo tomaba ese papel de ver cuáles eran las necesidades y me las llevaba con mi papá, lo platicábamos”.

“Incluso cuando estaba él en el Senado muchas veces me acerqué a decirle cuáles eran algunas necesidades, igual como madres de familia y donde podríamos ir metiendo algunos asuntos”.

“La carrera política la viví de cerca con mi padre. Realmente soy una ciudadana que vive el día a día, vive las necesidades, que ve las necesidades también. No soy ajena a las necesidades de la ciudad y bueno, es ir avanzando en esto”.

Luce jovial, decidida y con claridad en sus ideas, durante una entrevista con El Sol de San Luis:

“Me siento muy contenta, me siento muy ilusionada, me siento muy confiada porque tengo un gran equipo de trabajo, personas que me están ayudando a llevar este proyecto del que solamente soy la cara”.

Se podría pensar que ser empresaria exitosa y madre de hijos adolescentes, es vivir en una zona de confort, pero no es así. “la única necesidad que tengo es de dejar un mejor San Luis Potosí. Mis padres me entregaron un mejor San Luis del que ellos encontraron y creo que es responsabilidad de todos hacerlo así”.

“Antes que nada soy ciudadana, antes que ser política hasta el día de hoy empiezo en este medio de la política. Antes fui ciudadana, soy ciudadana y creo que es diferente la visión de un ciudadano. Todos los días vivo lo que todas las mujeres viven en sus casas. Vemos las necesidades, vemos las inquietudes y es avanzar juntos. Creo que desde esa perspectiva, desde esa honestidad, se pueden trabajar en unión con la ciudadanía”.

Maribel Torres está consciente de que es difícil convencer a los ciudadanos de la autenticidad de sus propuestas: “es muy complicado. Creo que hay esa creencia que los políticos no cumplen, que todos los legisladores mienten. Es tocar puertas, es visitar a todos los vecinos. Yo soy vecina del Distrito 8 y es visitarlos y entregarles todo el trabajo que tenemos y esto se gana con trabajo”.

Sobre su llegada al Partido Verde, manifestó que “fue una invitación que me llenó de gusto. Soy una mujer que siempre le ha gustado la labor social. Mi padre fue un gran ejemplo de vida para mí y con mi madre viví muchas cosas, con mi madre viví mucho de cerca la labor social desde niña y ella me hizo amar esta parte. Creo que descubrí una de las pasiones de vida que es la labor social. Como ciudadana he estado en eso por muchos años, en la labor social de forma particular y cuando se acerca esta invitación al Partido Verde creo que me llena de alegría porque creo que se pueden hacer muchas cosas con eso”.

Sus propuestas son claras:

“La mujer está tomando un papel muy importante. Soy de la idea de que las mujeres son las que llevan las casas, las familias. Cuando la mujer se va, cuando la mujer no está en su casa, las familias, los pilares se vienen abajo. Y si la mujer entra en la ciudad, entra en las decisiones, creo que podemos tener una sociedad fuerte. Es para mí muy importante que nos empoderemos juntas las mujeres. Si llega una, llegamos todas. Ese es el papel de la mujer que tenemos que tener dentro de la sociedad”.

“Otro de los ejes que tengo son los jóvenes, que tienen muchas inquietudes. Debemos de darle todos los elementos para que sigan en San Luis Potosí. Tenemos mucho talento y debemos de crear esos espacios; el gobernador ha traído en estos dos años y medio demasiada industria, ha traído muchas empresas y queremos que los jóvenes se queden aquí. Que si tienen que emigrar, que emigren por gusto, no por necesidad”.

“El deporte también es algo muy importante. Soy una deportista, me gusta mucho el deporte y estoy convencida que el deporte une familias. El deporte rescata a la niñez, el deporte rescata a los jóvenes, rescata a las familias. Y hay que rescatar esos espacios públicos que de pronto no están en condiciones para que las familias puedan tener acceso a ellos y unirse como sociedad”.

“Otro de los ejes es el adulto mayor con una vejez digna. También faltan estos espacios para el adulto mayor. De pronto se les ha excluido, no puede tener una participación activa en la sociedad. Y es buscar que tengan actividades físicas, que tengan actividades sociales, que tengan actividades culturales también con gente de su edad. Donde no estén olvidados y donde puedan vivir sus años de oro, la edad dorada, de una manera digna”.

“Y la educación. Quiero meterme mucho con la educación de los niños. La educación académica les corresponde a quienes saben hacer las cosas, pero nos falta mucha formación, formación humana y formación cívica para nuestros niños. ¿Por qué los niños? Porque son el futuro, porque los niños también nos jalan como padres y nos enseñan muchas cosas. Traigo un proyecto interesante con psicólogos y con psiquiatras. Las enfermedades mentales son creadas desde la niñez. Ese es un dato muy importante. Si metemos programas de que pueden gestionar las emociones desde pequeños, vamos a tener un mejor futuro y una mejor sociedad”.

Es tiempo que las mujeres empresarias participen en la toma de decisiones: “esa también es la necesidad de venir a formar parte ahora de la política, porque es muy a gusto estar desde casa o desde la empresa dando opiniones y si llega una, llegamos todas y así será”.