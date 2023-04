Se trabaja para la modernización de la Policía Municipal en SGS: Ernesto Barajas

En el tema de la modernización de las policías municipales, Soledad de Graciano Sánchez no ha sido omiso, al contrario ha trabajado para mejorar el funcionamiento de la corporación, una muestra de ello es la inversión realizada en temas como la compra de patrullas y el incremento en los salarios que se otorgó en la actual administración.

Así lo señaló Ernesto Barajas Abrego secretario general del ayuntamiento al ser cuestionado sobre el llamado del gobierno estatal a los municipios para mejorar las condiciones de sus policías, asegurando que es un tema al que se le estará dando seguimiento en la actual administración.

“En el tema de la modernización de la policía, Soledad no ha sido omiso en ese tema, al contrario siempre hemos estado trabajando y no solo me ha tocado participar en esta administración, es algo a lo que le hemos entrado bien y se notan las mejoras que se han realizado, reflejadas en temas como mas patrullas y mejores salarios, que se suman a lo hecho por otras administraciones, como es la Comandancia, que ahora tiene un excelente nivel” declaró el funcionario.

En lo que se refiere al tema de la capacitación, el funcionario indicó que es un rubro en el que se trabaja de manera constante, aunque no aplica como parte de la modernización de las policías, ya que es un tema obligatorio e incluso entra al Plan Municipal de Desarrollo.

Es por eso que constantemente los elementos de la Dirección de Seguridad Publica Municipal llevan a cabo diversas capacitaciones y cursos sobre varios temas relacionadas directamente con sus tareas, aunque predominan aquellos que tienen como base los derechos humanos y la no violencia con la ciudadanía.