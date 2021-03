Restaurantes esperan repunte del 60% durante Semana Santa

El sector restaurantero potosino espera lograr un repunte en ventas de entre un 50 y 60 por ciento durante las vacaciones de Semana Santa, a comparación de meses anteriores, pues aunque habrá menos visitantes nacionales y extranjeros, se espera que el mismo turismo regional sea el que detone la afluencia en los establecimientos.

Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Eduardo Kasis Chevaile, quien consideró que en estos tiempos de Covid-19, hablar de un repunte ya es una gran ganancia, sobre todo considerando que en este semáforo epidemiológico amarillo los establecimientos tienen permitido sólo operar a la mitad de su capacidad. Además, después de haber vivido semanas difíciles a inicios del año con ventas de sólo el 15 por ciento, mientras nos encontrábamos en semáforo rojo, es muy positivo que finalmente el sector pueda tener un respiro

"Efectivamente viene un repunte, la realidad es que el semáforo amarillo nos da un oxígeno increíble y la gente vuelve a salir un poco más, el mismo consumo local es más importante, la gente se libera un poco pues ha estado encerrada mucho tiempo y busca una oportunidad para tener estos espacios", expresó.

El empresario comentó que, aunque no habrá hoteles llenos como anteriormente se tenía, pues se suspendieron las actividades religiosas y deportivas, como la Procesión del Silencio y los torneos de tenis, esperan que haya una importante afluencia de turismo regional en las distintas zonas del estado.

"Nos encantaría que llegara el turismo que siempre llega, pero sabemos que hoy no tenemos los atractivos que normalmente teníamos, para nuestra desgracia no hay competencias internacionales pues no habrá Procesión del Silencio. Creemos que no va a haber mucha afluencia de turistas, pero habrá turismo regional, la zona Huasteca es la que esperamos que se vea mayormente beneficiada, creo que el clima más sus escenarios y la promoción que se ha hecho van a dar resultados", agregó.

Finalmente, aseguró que el sector restaurantero potosino está altamente calificado para brindar un servicio de calidad, además de que cuenta con una amplia oferta gastronómica, desde platillos típicos de la región como las tradicionales enchiladas potosinas, hasta diversos establecimientos de comida internacional.