Sequía en la Huasteca: suspenden clases por falta de agua en Valles

Instituciones educativas del nivel básico y nivel superior de la Huasteca Potosina, decidieron suspender clases debido a la escasez de agua, el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles, confirmó la determinación luego de que no había agua suficiente para las necesidades de higiene de la comunidad estudiantil.

La dirección general del Instituto Tecnológico de Ciudad Valles, envió un comunicado interno a sus trabajadores y estudiantes para informarles de la situación. No contaban con agua en las cisternas y pidieron a los alumnos que se retiraran a sus domicilios para que continuaran con las clases en línea.

Fueron alrededor de 2 mil 500 estudiantes los que volvieron a casa para continuar en la modalidad en línea. Se especificó que estar temprano ahora llegaron a la escuela pero A las 10:00 de la mañana comenzaron a recibir el reporte de que no había agua en los baños, comenzó a preocupar la situación y se comunicaron con el Organismo operador del agua, Dapas, quién emitió la recomendación de suspender las clases ante la Imposibilidad de suministrar el vital.

En la institución educativa se mencionó que se trata de un hecho histórico, pues nunca habían tenido que tomar la determinación de cancelar las clases por la falta de agua. Este desabasto está ocurriendo porque una de las fuentes principales de abastecimiento de la región Huasteca que es el Río Valles se está quedando prácticamente seco.

Por ahora estarán a la espera de las determinaciones que tome la Dapas.

Otra de las instituciones de educación superior que definió que no hubiera clases este martes 9 de abril fue la Universidad Intercultural de Ciudad Valles que también tenía un fuerte desabasto y se complicaba la atención de la comunidad estudiantil, docente y administrativa.

Además varios planteles de educación preescolar de la huasteca no abrieron sus puertas, afectadas por esta crisis hídrica en la que no encontramos los potosinos. En el caso de las instituciones educativas que pertenecen a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, se sabe que es a través de las Unidades Regionales de Servicios Educativos, URSE, en que se emiten las recomendaciones para que no se lleven a cabo las clases a consecuencia de la falta de liquido.

En el caso de la dependencia estatal se emitió un boletín informativo donde se asegura que no hay incidencias tras el regreso del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua y no se reporta lo que está aconteciendo en la Huasteca potosina.

"Regresaron a clases, sin incidencias, más de 560 mil alumnas y alumnos de educación básica, de los turnos matutinos y vespertinos, informó el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), con una coordinación con las fuerzas de seguridad para mantener orden y tranquilidad a la hora de entrada y salida de las y los educandos".

La dependencia estatal informó que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas, privadas y de educación indígena, regresaron a clases, tras detallar que durante el periodo vacacional las instituciones estuvieron preparadas para resguardar materiales, además de vigilancia de los espacios con ayuda de las instituciones de seguridad.

"El regreso a clase se registró sin incidentes, donde niñas, niños y adolescentes, acudieron para retomar su formación académica, además de que recordó las medidas de protección que, ante el aumento de temperaturas deberán seguirse como evitar actividades físicas o al aire libre durante las horas de mayor calor y a las madres y padres de familia enviar a sus hijas e hijos con botellas de agua para el consumo personal, entre otras".