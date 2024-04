Volverán a clases virtuales en Valles si persiste sequía

El sistema Colegio de Bachilleres, COBACH, está analizando la posibilidad de realizar clases virtuales en el municipio huasteco de Ciudad Valles, tras la severa crisis hídrica que enfrenta la zona huasteca. Su comunidad estudiantil pudiera irse a la modalidad por computadora al no haber agua ni para los sanitarios en los planteles.

El director general de Cobach, Ricardo Daniel Centeno Trejo, refirió que actualmente mantiene las clases presenciales en los planteles de la huasteca potosina, sin embargo acudirán para conocer el panorama real que se vive en el municipio de las cascadas de Micos.

Tiene contemplado programas las clases de manera virtual en los planteles de Ciudad Valles, tras la ola de cierres en los planteles, pues tan solo en esta semana, miles de estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Valles, de la Universidad Intercultural y del nivel de prescolar y básico, vivieron momentos muy difíciles debido a que los regresaron a sus hogares, toda vez que no había agua con qué atender sus necesidades básicas de higiene.

“Vamos a ver la opción, y de hecho, tengo una vuelta para Ciudad Valles, precisamente para ver cuál es la situación real que se está viviendo, y si las condiciones no son aptas, para los jóvenes, para hablar de los jóvenes, se estaría buscando la opción de volcarlo a la virtualidad nuevamente, en lo que se soluciona la situación del agua”.

En Ciudad Valles hay dos planteles, y cuatro centros de Educación Media Superior a Distancia, Emsad, dentro de las comunidades, hasta el momento de la entrevista no habían cesado las clases ni mandado a la modalidad virtual.

“Obviamente no es nada más la afectación para los Colegios de Bachilleres, si no es para toda la población vallense, y entonces estaríamos buscando ese acercamiento con la alcaldía, pero también con cada uno de los planteles, también es una cuestión de salubridad, y si los jóvenes si no pueden hacer las descargas en los baños o el simple hecho de que no puedan incluso salir de su casa, porque no tienen agua en su casa, y no se sienten cómodos, si es una situación crítica, pues tomaríamos la decisión de volcarlo a la virtualidad”.

Hasta ahora se encuentran en la modalidad de clases presenciales, pero pretende acudir a la zona para conocer y estudiar la situación por la que atraviesa, le interesa ver el panorama real que se vive en el municipio de Ciudad Valles.