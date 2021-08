Restauranteros migran del Gas LP al Natural por incremento en precios

Ante el incremento tan desproporcionado que ha tenido el precio del gas, empresarios restauranteros han optado por migrar del Gas LP al Gas Natural, porque les resulta mucho más económico y accesible en el suministro.

Así lo reconoció el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Eduardo Kasis Chevaile, quien señaló que, como negocios, el incremento en el costo del gas les impacta fuertemente, pues gran parte de su producción se genera a partir del gas, y al no poder subir los precios de sus platillos, ellos mismos tienen que absorber el gasto.

Soledad Impacta a negocios de alimentos el aumento de gas

“El gas ha tenido un incremento totalmente desproporcionado, y no tiene nada que ver con el crecimiento del país, ni con la inflación, estábamos a niveles del 35 por ciento de incremento en el costo del gas. Nosotros no podemos decir que no llegó el gas, tenemos que garantizar el suministro, pero nos impacta demasiado el incremento, y nosotros tenemos que absorberlo porque no podemos subir nuestros precios para no vernos afectados en las ventas, que de por sí éstas han sido muy bajas”, expresó.

Aunque no detalló cuántos empresarios restauranteros han migrado del Gas LP al Gas Natural, destacó que no es fácil que se dé la migración, pues dependerá del tipo de equipo que cada uno utilice en sus negocios, en algunos casos se deben hacer ajustes técnicos a las estufas, además que también depende de si por la zona donde ubica el establecimiento existe la distribución de Gas Natural.

Por ello, indicó, mantienen la esperanza de que el precio del gas se pueda estabilizar, para evitar hacer cambios en sus operaciones y en los costos de sus menús.