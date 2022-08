Que no sea imposición sino elección, usar imagen de AMLO en libros escolares: Claudia Tristán

Son las familias las que deben decidir si utilizan o no la propaganda que está repartiendo el partido MORENA para forrar útiles escolares y colocar etiquetas con la imagen del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, consideró la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado diputada María Claudia Tristán Alvarado.

“Tenemos que ser responsables como familia, vamos a encontrar puntos ideológicos en todos lados pero si nos entregan una propaganda ideológica que no es un regalo normal para forrar libros o pegar etiquetas -con la imagen del presidente-, es evidente que se busca atraer la atención de los niños y es ahí donde debemos, los adultos tomar decisiones”.

Señaló la legisladora del Partido Nueva Alianza que “habrá quien diga: quiero que mi hijo tenga esa figura como referente y eso es respetable porque seguramente es la ideología de la familia, pero habrá quien no piense de esa manera y definitivamente no utilizará ese material; aquí lo que se debe cuidar es que no sea obligatorio”.

“Que no sea imposición sino elección usar ese material, en este país hay para todos, si nos identificamos usaremos la figura y color de determinada ideología pero si no, tampoco hay problema; la educación ha servido de manera histórica a los gobiernos en turno, porque la historia la hacen los vencedores”.

Tristán Alvarado añadió que “la educación debe ser garante de lo que somos todos los mexicanos, debemos sentirnos representados, hay que revisar a fondo el contenido del Plan de Estudios que fue dado a conocer recientemente; la historia no se puede borrar, hay que tomar lo que se hizo bien y juntarlo con lo que ahora se hace bien, para que todos salgamos ganando”.

