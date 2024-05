Luis Ronaldo Nájera, primer refuerzo del Atlético de San Luis

Atlético de San Luis anunció la contratación de Luis Ronaldo Nájera Reyna, nacido hace 21 años en El Mante, Tamaulipas, y quien desde los 15 años forma parte de los Tigres de la UANL.

De acuerdo al portal de la Liga MX, se desempeña como mediocampista ofensivo, y está registrado en la plantilla de la Sub 23 de los Tigres, con quien solo disputó cuatro de los 17 partidos del Clausura 2024, con un gol anotado y 359 minutos disputados.

Contrasta mucho esos números con los que tuvo en la misma categoría en el año 2023, en el que disputó los 34 partidos de la temporada (dos torneos), siendo pieza fundamental para que el equipo felino llegará hasta la final y se coronara, por lo que despertó interés de América y Chivas, quienes buscaron hacerse de sus servicios, pero la UANL no se los vendió.

Trasciende que Tigres buscó que renovará contrató con el Club, pero el jugador les pidió salir ya que las opciones para debutar con el primer equipo en la Liga MX eran pocas, después de que lo registraron en el Apertura 2021, Clausura 2022 y Apertura 2022, tres torneos en lo que no tuvo minutos y no pudo debutar en el máximo circuito.

Esa negativa le trajo que lo congelaran en el club y por ello solo disputó cuatro partidos en el último torneo con la Sub 23, ya no fue registrado para el primer equipo. Por lo que al llegar la oferta del Atlético de San Luis, no dudó en tomarla y Tigres en aceptarla.

Cabe mencionar que Luis Ronaldo llegó cuando tenía 15 años a las fuerzas básicas de los felinos y fue subiendo en las diferentes divisiones, mostrando gran capacidad futbolística, pero al final, no pudo consolidarse y ahora se da su salida de la institución, hacía un club que lo podrá registrar tanto para la Sub 23 como en el primer equipo.

Fue Iñigo Regueiro, director deportivo del ADSL, quien le dio la bienvenida. Tras su llegada al equipo potosino, Nájera Reyna, nacido el 24 de febrero de 2003 y de 1.72 metros de estatura, se mostró contento por la oportunidad y manifestó su deseo de consolidarse con el Atlético de San Luis y poder ya tener su debut en primera división del fútbol mexicano.