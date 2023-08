Precio de uniformes subió 15% en SLP; hasta 1 600 pesos cuesta uno completo

Uniformes escolares incrementaron un 15 por ciento su costo, en comparación con el año pasado, situación que ha provocado que padres de familia solo adquieran lo esencial para este próximo inicio de ciclo escolar 2023-2024.

Así lo señalaron varios negocios como "El Baratón", Alcotex, Boutique Rima, "La favorita" y Uniformes Escolares, todos comercios ubicados en la franja comercial de textiles sobre la calle Mariano Escobedo del Centro Histórico de la capital.

"La verdad no se ha vendido tan mal, aún hay tiempo para que la venta incremente, pero si se ha notado que vienen muchas madres de familia buscando camisas, medias, pantalones y faldas, ya no el uniforme completo. Por los costos, que aunque no incrementó mucho el precio, prefieren cuidar que es lo que compran para no gastar de más", señaló Carmen Estrada empleada.

Asimismo refirieron que este aumento en precios se refleja más en la compra del uniforme completo y en los zapatos, que aunque estos últimos no son de su rubro, suelen ser el artículo en el que más gastan los padres de familia.

"Hay de todo verdad, aquí por ejemplo vienen mucho a comprar los uniformes, más para los estudiantes de primer año o nuevo ingreso, los segundos , terceros o más grados, los papás solo vuelven a comprar ciertas prendas. Un uniforme completo está entre los 1 mil 300 y 1 mil 600 pesos", informó Claudia Ruiz, encargada de tienda.

Por otro lado, en diversos negocios apuntaron que el incremento de estos uniformes también se debe a las características de los mismos, pues muchos que corresponden a escuelas privadas y estás prendas llevan bordados especiales que tienen un costo adicional.

"Muchos de estos negocios surtimos tanto uniformes de escuelas públicas, como de privadas y los costos aumentan según los detalles, un bordado en suéter, chaleco y chamarra suele costar por caca uno de 69 hasta los 120 pesos", detallaron.

Aunado a esto, los comerciantes brindaron algunos puntos claves, para que los padres y madres de familia no realicen gastos extras en su compra de uniformes.

"Lo más común, comprar dos tallas más grandes los uniformes, así duran más. También pueden mandarlos a hacer, aquí también tenemos esa opción, sabemos de padres de familia que intercambian los uniformes, pero lo ideal es que realicen su compra con conciencia, para que no gasten de más, que vean que necesitan realmente sus hijos", refirió la señora Karla Reyes.

Por último, se pudo constatar que los uniformes que más se venden, corresponden al nivel escolar Básico, como lo son escuelas prescolares ,primarias y secundarias, siendo los uniformes de preparatoria los últimos comprados de la lista.