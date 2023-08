Niega Cobach SLP que sea obligatorio el uso de tenis blancos

En los últimos días, padres de familia se inconformaron por presuntas irregularidades en el sistema Colegio de Bachilleres, Cobach, las últimas fueron que les exigían utilizar tenis blancos y les cambiaron las calcetas. Al respecto ya hablaron las autoridades y aseguran que no hay imposiciones en la institución.

Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del sistema sostuvo que las calcetas y los tenis no son parte del uniforme, por lo que los directores o maestros no pueden tomar acciones contra los menores, toda vez que se dijo que no se les dejaría Ingresar a los planteles si no portaban correctamente las prendas del uniforme, incluidos los tenis.

También informó que fueron los directores de los planteles educativos quienes propusieron el cambio de uniformes y fue propuesta de los seis directores de los planteles de la zona metropolitana y de las sociedades de padres de familia, quienes pidieron incluir la identidad del Colegio.

“Eso no es cierto, la verdad de las cosas con los padres de familia se tuvieron reuniones entre los seis planteles de tipo C y tipo B que están en zonas aledañas y, ahí fue donde se optó por los colores y las prendas que se iban a estar tomando en cuenta”.

Puso en duda las quejas de los padres de familia, mismas que han aparecido en redes sociales, inconformándose por el supuesto incremento en los uniformes y la mala calidad de los mismos, aunado a que se los entregaron incompletos.

Aclaró que, los tenis y calcetines no son parte del uniforme “no hay ninguna instrucción. En caso de haber algún tipo de intimidación o amenaza, favor de hacerlo extensivo a la dirección general para tomar cartas en el asunto, porque ningún director de ningún plantel puede estar amenazando a alumnos”.

Aseguró que no se les puede impedir la entrada por usar tenis de otros colores y sólo pidió que se utilice el calzado correcto para las diferentes actividades, “no podemos llegar con un calzado que no es adecuado para practicar deportes o un calzado que no sea formal para el uniforme de gala, es por lógica de cualquier padre de familia, sin embargo, una obligatoriedad para un tipo de tenis es distinto y tenemos que verlo con los directores para que no estén amenazando ni mucho menos”.