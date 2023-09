Pide CEMexicano que Urban sea relevado por Arturo Gutiérrez

Hay carencias en seguridad pública, destacó Antonio Bear Morales, vicepresidente de Transporte del Consejo Empresarial Mexicano (CEMexicano), quien pidió que regrese Arturo Gutiérrez como director de la Guardia Civil.

El transportista denunció que a pesar de que se inauguró la nueva base de la Guardia Civil en la Zona Industrial, las patrullas sólo están ahí estacionadas, "son 20 o 30 patrullas paradas porque no tienen gasolina".

Aseguró que hace unos días cuando ocurrió el accidente del autobús de pasajeros en la carretera a Villa de Arriaga "las patrullas y ambulancias no tenían llantas ni gasolina para ir a atenderlos".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Por ello reprochó que el recurso público se derroche en acciones no prioritarias mientras en áreas como la seguridad pública existen tantas carencias, "cómo hay patrullas sin gasolina, cómo hay accidentes y no hay dinero para las llantas de las ambulancias".

Señaló que además sigue la inseguridad en las carreteras, y que inclusive ya hay zonas a las que prefieren no ir los transportistas en determinadas horas, "a cierta hora ya no circulamos de aquí a San Felipe, Guanajuato, ya no circulamos de Matehuala al Huizache porque te asaltan, te roban las llantas, te roban la carga".

Así mismo, denunció que hay corrupción en las corporaciones de seguridad tanto estatales como municipales, como prueba de ello, dijo que han cesado del servicio a tres empresas de grúas "porque no estamos dando una cuota, porque no le entramos a la corrupción, igual en el Estado que en el Municipio".

También cuestionó que a pesar de que constantemente se anuncia el decomiso de vehículos con armas, o la localización de autos con reporte de robo, no hay detenidos, "son autos fantasma".

En ese sentido, dijo esperar que se concreten los cambios que se anunciaron desde el gobierno estatal hace unos días, respecto a que después del segundo informe de actividades habrá cambios en seguridad pública, y abogó por el regreso del general Arturo Gutiérrez, quien señaló, pudiera sustituir al teniente José Luis Urban Ocampo en la Dirección de la Guardia Civil, "el tiempo que estuvo (al frente de la Secretaría de Seguridad) sí se combatió la delincuencia".

Finalmente, Bear Morales indicó que desde el Consejo exigirán que las corporaciones de seguridad "se pongan las pilas", ya que si no hay seguridad se ahuyenta a las inversiones, y también pedirán ser incluidos en la toma de decisiones de los tres niveles de gobierno.