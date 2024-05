Posponen huelga en la Universidad Politécnica

Mónica López, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Académicos, Administrativos y Varios de las Universidades Politécnicas, Tecnológicas y Universidades de México "Sindicato Nacional Profesora Dolores Jiménez y Muro", informó que aceptaron una prórroga para analizar el estallamiento a huelga en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, UPSLP. Será hasta el mes de agosto cuando entren a un proceso de diversas definiciones, lo anterior luego de que habían señalado que este martes 21 de mayo iniciaría ese proceso.

Manifestó que el tema que se encuentra en debate en estos momentos es el relacionado con el Contrato Colectivo de Trabajo, así como el hecho de que permitan que integrantes del sindicato puedan entrar y salir de la institución, ya que los tienen boletinados y les impiden el acceso para realizar las diversas diligencias relacionadas con este trámite.

“Se cambió la fecha, pero nosotros estamos queriendo que sea antes, nos pidieron más porque no pueden negociar y demás, y lo hicimos porque nos están exigiendo que haya un acto de buena fe”.

En la institución educativa están hablando de que necesitan ese tiempo para los estudiantes, pero en realidad están pidiendo una prórroga porque el día 6 del mes de junio pretenden despedir a varios docentes.

“Los docentes van a quedar desprotegidos, en represalia por estar en el sindicato y entonces pidieron un tiempo de gracia para tomar decisiones sobre las discusiones de la Universidad, porque el rector dice que él, no toma las decisiones”.

Aseguró que desde el año 2023, los integrantes de ese gremio han sido perseguidos por parte de la Universidad Politécnica ya que han despedido a los docentes que forman parte de este movimiento gremial.

“Al inicio fuimos dos solamente yo demandé al inicio de 2023, fueron otras tres personas que estaban enfocados en lo gremial, nada más les dijeron que fueran en los siguientes semestres como a todos nos dicen ahorita, no hay carga, pero el siguiente semestre una compañera renunció y no quiso demandar, pero a ella la acosaban laboralmente su jefa y su jefa me ha difamado con temas como de mi salud mental. En este semestre despidieron en un viernes a tres compañeros que estaban negociando y en mí caso, pues a mi esposo y mi esposo es un profesor fundador de la Universidad”.

El Sindicato de Trabajadores espera que pronto se demuestren avances en la negociación, “ellos dicen agosto, tenemos que tener cierta apertura pero no queremos llegar hasta esa fecha porque precisamente si tienen esa apertura de ir a hablar a negociar cosas, pues también deben concretar algo”.

Insistió que este asunto es fundamental porque están demandando la instalación de los trabajadores despedidos, la firma de un contrato colectivo, aún y cuando hay presión política de despedir a sus compañeros.