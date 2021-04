MORENA apoyará a XNP si TEPFJ le regresa candidatura: Sergio Serrano

El presidente estatal de MORENA Sergio Serrano Soriano afirmó que acatará la resolución que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJF) y apoyará a Xavier Nava Palacios en caso de que vuelva a ser candidato a la presidencia municipal de la capital.

Sin embargo, calificó de irresponsabilidad de la Comisión Nacional de Elecciones del partido de arriesgar todo a la resolución del Tribunal y no avalar el registro de Agustín de la Rosa Charcas como candidato sustituto, que era una estrategia para no quedarse sin abanderado.

El apoyo a Nava sería “simplemente porque hacer lo contrario, representaría darle poder y votos a otros proyectos contrarios al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador”, de tal manera que no habría más alternativa que estarle dando el respaldo.

MORENA se niega a retirar la publicidad de Xavier Nava Palacios a pesar de que el Comité Municipal Electoral así lo ordenó y Sergio Serrano dijo que acatarán el requerimiento hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva la impugnación que presentó Nava en días recientes.

Delegó la responsabilidad de retirar la publicad al equipo de campaña del edil capitalino con licencia, quien a su vez le “echa la pelotita” a Morena para cumplir con dicha orden, sin que nadie hasta la fecha haya cumplido con lo dispuesto por el CME.

“Lo vamos a platicar con él y lo vemos, tal vez lo prudente en este caso es que se resuelva en los tribunales, ya cuando digan no va o sí va, porque lo otro es “ocioso”, insistió el dirigente morenista.

Agustín de la Rosa reconoció que sí le molestó que la dirigencia de Mario Delgado ignorará a la dirigencia y militancia potosina para la selección de candidatos, pero que no lo mueve la venganza o el rencor al presentarse como candidato: “no nos interesa el poder por el poder, no se trata de oportunismo o rapiña, lo que queremos es que MORENA no se quede sin candidato”.

