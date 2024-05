Presentan nueva imagen del Parque de Morales; así se verá remodelado

A través de su cuenta de X, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que será remodelado el Parque de Morales, una obra que, dijo, tendrá un costo de cien millones de pesos.

En las imágenes compartidas por el mandatario, se puede apreciar la construcción de un acceso similar a los integrados en los parques Tangamanga I y II, los cuales cuentan con dos muros altos y un portón central.

Además, la imagen también promete el regreso del lago artificial, así como de los paseos en lancha y una zona de juegos.

Los trabajos, indicó Gallardo Cardona, comenzarán este jueves 9 de mayo.

Así se verá el nuevo Parque de Morales.



Mañana arrancamos su transformación, reforestación e iluminación. Será un parque para mascotas y niños, con una inversión de más de 100 millones de pesos. pic.twitter.com/iWgHnSdhAS — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) May 8, 2024

¿Y la información del proyecto? cuestiona activista

Luis González Lozano, abogado y vocero de la organización Cambio de Ruta AC, cuestionó que el proyecto dé inicio sin contar con requisitos que consideró indispensables para echarlo a andar.

Entre ellos nombró: estudio de impacto ambiental, proyecto ejecutivo, permiso de construcción, consulta pública, informes de seguridad, estudios de viabilidad; además de licencias y aprobaciones especiales.

“Es importante que todos estos requisitos se cumplan para proteger los intereses públicos y conservar el patrimonio natural y social de la comunidad”, argumentó el jurista.