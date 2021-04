Entrega Xavier Nava al Tribunal Estatal recurso por resolución fuera de la ley

La tarde de este lunes, Xavier Nava Palacios entregó ante el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, un recurso legal por la sentencia emitida en contra de los derechos de votar y ser votados; posteriormente se dirigió a Monterrey, Nuevo León, para que recurrir a la Justicia Federal en la Sala Regional con sede en la citada ciudad ante la violación a la Constitución para que se restituyan los derechos tanto a Nava Palacios, como los del primer regidor y la síndica que forman parte de la planilla.

Acompañado por aspirantes a diferentes cargos públicos por MORENA, Nava Palacios remarcó que el Tribunal en San Luis resolvió con absoluta parcialidad, “cuando debió cuidar en todo momento la legalidad y la impartición de justicia electoral, cosa que no sucedió y es absolutamente claro que nos están impidiendo competir cuando necesitamos instituciones que velen por la democracia”.

Abordado por distintos medios de difusión después de entregar el recurso legal, Xavier Nava insistió en que hay confianza en que el Tribunal Federal dé resolución favorable, “puesto que no hay argumentos que sustente el fallo emitido por el Estatal, y además no es la última palabra, es por lo que esperamos que llegue la justicia a través de una autoridad que no tienen vínculos corruptos con actores políticos locales”.

Reafirmó que no hay sustitución ni otro candidato a la Presidencia Municipal por parte de MORENA: “nosotros estaremos en la contienda porque vamos por la restitución y así debe suceder. Confío en los criterios de un Tribunal Federal porque hay antecedentes en otras partes del país y tenemos la argumentación jurídica a nuestra razón”.

Nava Palacios espera que se resuelva a la brevedad posible esta situación y reiteró que se promoverá un juicio político contras quienes integran el Tribunal Electoral de San Luis, además se continuarán con las asambleas informativas “ya que la ciudadanía sabe lo que está sucediendo, pero seguiremos con los recorridos en el Municipio para que estén debidamente informado de este procedimiento y su resolución, que insistimos, saldrá a nuestro favor”.

