No hay sustitución de la candidatura de Morena a la alcaldía de SLP: Nava

“No hay sustitución de la candidatura de MORENA a la Presidencia Municipal de San Luis Potosí, al contrario, se está en espera de la Resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Monterrey, la cual confiamos será favorable para este proyecto”, coincidieron el ciudadano Xavier Nava Palacios y el representante legal de la campaña, Fernando Escalona.

Reafirmaron que la misma Dirigencia Nacional del Movimiento Regeneración Nacional dejó en claro que no hay plan “B”, por lo que ante la decisión política e imparcial emitida por el Tribunal Estatal a partir de la confabulación entre diversos partidos como el PVEM, PRI y PAN, se interpuso un recurso de impugnación con el cual se espera que haya una auténtica justicia electoral bajo los criterios que defiendan la institucionalidad y la ruta democrática.

Lamentaron que un grupo minoritario intentara dar un albazo y nombrar a un sustituto sin autorización de MORENA, sin embargo, por no cumplir con los requisitos legales, el Comité Municipal Electoral por unanimidad desechó la solicitud, además de que ya había vencido el plazo legal para hacer este procedimiento.

Nava Palacios insistió en que el INE confirmó en su momento “que no tengo militancia alguna; también se cuestionó al CEN del PAN, el que contestó que participé en el proceso interno como candidato externo por lo que no pude votar; asimismo, tampoco participamos en dos procesos simultáneos porque la interna para ser candidato a la Gubernatura por Acción Nacional concluyó el 11 de enero y el de MORENA para la Presidencia Municipal, 19 días después, es decir, no hay materia jurídica para quitar la candidatura”.

Sí hay intereses que no nos quieren ver en la boleta, recalcó, y cómo vamos muy bien debido a que cada vez toman más fuerza las y los aspirantes a distintos cargos por parte de MORENA, hay miedo porque les vamos a ganar. Cabe recordar que el sábado pasado más de 6 mil personas se unieron a la caminata como parte de la resistencia civil pacífica, y por supuesto que ganaremos la impugnación. Hay que contender y ojalá que tengan buenas candidatas y candidatos, pero que nos pongan a gente impresentable que propone el Partido Verde y otros más.

Finalmente, el abogado Fernando Escalona reafirmó que están en espera de la resolución favorable para Xavier Nava por parte del Tribunal Federal; y en el caso de quienes intentaron inscribir a otro candidato de manera ilegal, se investigará si son parte de MORENA, “y en caso de que sí sean militantes, se exigirán sanciones a la Comisión de Honor y Justicia del partido”.

