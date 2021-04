XNP debe resolver sus problemas en los tribunales, no en las calles: Patricia Alvarez

La presidenta del Partido del Trabajo Patricia Alvarez Escobedo aseguró que Xavier Nava Palacios debe acudir a los tribunales para defender su postura frente a la decisión del Tribunal Electoral de retirarle la candidatura por violar los requisitos para obtener el registro, en lugar de generar división de los potosinos en las calles.

“La candidatura que le negó el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí a Xavier Nava Palacios para que busque la reelección en la capital potosina es un tema de carácter legal que deben resolver los tribunales y no con marchas”, dijo.

La dirigente petista señaló que “él tal vez diga que nunca fue afiliado al PAN, pero el hecho de que fue postulado como candidato de Acción Nacional en el 2018, pues ya lo hace parte de Acción Nacional, él debió haber renunciado a la postulación y haber sido un presidente municipal independiente y pudo haber tenido esa reelección que tanto deseaba sin ningún problema".

Consideró innecesario que el ex candidato de Morena recurra a movientos sociales para recuperar su candidatura, al reiterar que hay instancias legales para ello. "Si Tribunal Local no le dio a favor su situación, hay otras instancias que tiene que seguir, no precisamente con un radicalismo, de eso yo creo que la ciudadanía ya estamos hartos, de radicalismo, de marchas, de situaciones que no nos dejan nada, nos deja solo coraje entre la ciudadanía (...) no tiene caso que estemos violentando a la gente".

Ante las denostaciones que realiza Nava Palacios en cada uno de sus actos proselitistas en contra de la coalición Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí conformada por los partidos Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo y del candidato a gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la dirigente del PT subrayó que las campañas se ganan con trabajo y no confrontando gente.

