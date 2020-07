La tortilla, las hay de nopal, perejil, avena, linaza y chía

El comal y la leña están listos, el calor de las brasas preparan el espacio donde será dispuesta una masa de color verde grama que se va apoderando de los ingredientes. Unas manos femeninas “tortean” esta mezcla para darle esa forma redondeada, tan singular a este alimento tan distintivo, como lo son las tortillas de nopal.

Estas tortillas de nopal se elaboran de la mezcla de la harina de maíz, con harina de nopal deshidratado. Esta combinación es una de las tantas que utilizan para elaborar tortillas, también las hay de perejil, avena, linaza y chía.

Las propiedades que ofrece el nopal en este tipo de alimento son demasiadas, se dice que aporta vitaminas y minerales. Asimismo algunos investigadores han declarado que el nopal es beneficioso para algunas enfermedades como la Diabetes, además de estimular la digestión y funcionar como un antiinflamatorio.

Pero no sólo eso es lo que atrae a los comensales, sino también su exquisito sabor, que las distingue entre todas las que hay. Doña Rosario Morales, de Pochotita, localidad del municipio de Mexquitic, se pone cada miércoles, jueves y domingos, en los mercados o tianguis itinerantes de las colonias Jardines del Sur, Valle Dorado y Las Vías, para vender sus kilos de tortilla de nopal.

Rosario quien tiene 52 años, la mayor parte de su vida la ha dedicado a vender tortillas de maíz amarillo hechas a mano, donde además desde hace pocos años comenzó a cocinar y vender las de nopal. Ella es una de las tantas mujeres mexicanas que encaminan su labor al comercio de este singular alimento, -según señala-, las tortillas son muy buscadas por las jefas del hogar, pues dicen “saben más ricas las quesadillas”.

Esta trabajadora mujer, se levanta en punto de las 6:30 de la mañana a moler el maíz. Su buen ojo, le hace saber la cantidad exacta que necesitará para elaborar su ricas tortillas. Rosario comparte que una buena mezcla está en el molido de un buen metate, y por supuesto en el amasado.

Sus manos dibujan ya la resistencia que tiene al calor y al trabajo duro en su ya curtida piel. Hacer tortillas a mano no es cosa fácil. “Si no tengo ayuda, tengo que levantarme más temprano. Tengo que llevar mínimo 20 paquetes de mis tortillas a vender, de un kilo cada uno. Comienzo moliendo el país que previamente dejé preparado una noche anterior, más de dos horas me cuesta molerlo en el metate. Luego voy agregando de apoco la harina del nopal deshidratado”.

“Esta harina es muy fácil de hacer, pero sí requiere su tiempo de elaboración. La harina se obtiene al poner a secar los nopales, para después molerlos, y así crear la harina para hacer la masa. Este proceso muchos no lo hacen, la mayoría compra ya los nopales molidos”.

“Yo empecé hace como cinco años a hacer la tortilla de nopal, porque me di cuenta que muchos la buscaban. A mi me dio un poco de risa al principio, porque quienes querían comprarla era por “mera moda”. Pero ya después supe que era un alimento con mayor valor en nutrientes, usadas también hasta en desayunos escolares”.

“El nopal es un ingrediente repleto de cualidades, es muy noble. Es fácil de manejar, no requiere conservadores ya procesado en harina, y sobre todo es muy fácil manejarlo, como cualquier tipo de masa”

Se sabe que el consumo de la tortilla de nopal no es nuevo, sino una costumbre más que milenaria, aunado a esto la última década su venta se ha vuelto más que persistente, por la gran cantidad de beneficios a la salud, que se le atribuyen.

El costo de este producto, puede llegar a variar, como ya existe el industrializado y empaquetado, listo para vender en los supermercados, su precio ha estado continuamente a la alza. “Anteriormente vendía el medio kilo a 25 pesos, pero he notado que su costo logra rebasar los 35 pesos en el supermercado, entonces tratamos de mantenernos a la par en el costo de estas ricas tortillitas”.

“Igual nosotros tenemos un plus que nos ayuda, pues la clientela las prefiere recién hechecitas, pero para eso hay que tener buena mano. Las tortillas de máquina no saben tan buenas, las que yo cocino tienen ese toque especial que le gusta a las personas”

Doña Chayo, como también la conocen, llega a vender a la semana unos 15 kilos completos de tortilla de nopal. En esta pandemia, a pesar de la crisis sanitaria, menciona que su venta no ha bajado, pues las personas no se pueden resistir a estas tortillas de color tan singular. “Me ha tocado ir a los mercaditos, y por lo de la pandemia, a veces ni se ponen, entonces voy ofreciéndolas por los mismos rumbos, en las tienditas de la esquina. No me quejo, la verdad no me ha ido tan mal”.

Se dice que el origen de la tortilla fue en el año 500 AC, un alimento que ha sobrevivido a las épocas, crisis y hasta las pandemias. Básicas en el la dieta formal del mexicano, ha ayudado a alimentar sanamente a cientos de miles de familias. Ya sean a mano, verdes, azules o amarillas sin duda son un manjar imperdible, por supuesto repleto de muchas propiedades.

