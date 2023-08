Difícil encontrar un perfil idóneo para dirigir la CNBP: Voz y Dignidad

Se necesita un perfil sensible al tema de la desaparición forzada en México, para ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), así lo señaló la presidenta de Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C.

Esto luego de la renuncia de la ahora excomisionada Karla Quintana Osuna, un hecho que consideró lamentable pero no sorprendente ante el panorama actual que vive la Comisión, por la crisis de desaparición que enfrenta el país.

La presidenta de Voz y Dignidad por los Nuestros SLP remarcó además que la desaparición y no localización de personas, se ha convertido en una problemática social que no se ha atendido desde anteriores administraciones y que se ha recrudecido ahora con el actual gobierno federal, pues este sexenio es el que presenta más cifras de desaparición en México.

"La verdad no es de sorprender la salida de Karla, aunque sí la considero lamentable. Ver este tipo de cambios o transiciones o como quieran llamarle, siempre se han visto en esta comisión. Antes de la llegada de Quintana Osuna estaba un comisionado que ya tenía años y experiencia en la búsqueda de personas y lo quitaron, lo que nos dice que esta Comisión necesita perfiles idóneos para encaminar el trabajo de búsqueda y responder y apoyar a las familias víctimas indirectas de este delito", dijo.

Sobre esto último Pérez Rodríguez señaló que, será difícil conseguir una persona con un perfil humano que atienda los sentires y exigencias de las familias víctimas de la impunidad y la Guerra Sucia, de la realidad de un fenómeno social que afecta a más de 100 mil familias en México.

"La verdad y por muy duro que se escuche yo creo que encontrar el perfil idóneo sería una falacia, es una mentira. Hasta el momento no hay ni ha llegado una persona que entienda de manera directa lo que atravesamos las familias buscadoras. México se ha convertido en tierra de nadie, los desaparecen así ,sin más con tanta violencia y sin razón alguna" señaló.

En este sentido Pérez Rodríguez subrayó que hoy día, México enfrenta una problemática grave en desaparición de personas que se ha complicado, por la indolencia y falta de interés de las autoridades que no se han encargado en atender esta estructura de violencia que devienen de la presencia del crimen organizado.

"Lamentablemente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador no ha atendido Cómo se debe esta problemática, por eso el origen de estas renuncias, de que no exista personal idóneo en las comisiones para atender esta crisis humanitaria. La delincuencia organizada le hace el trabajo sucio desapareciendo a nuestros seres queridos sin razón alguna, con total impunidad y sin miedo de ser castigados, porque en México no existe la justicia".