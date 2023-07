Respetamos renuncia de Consejeras: CEDH

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) será respetuosa y estará atenta al trámite de renuncia de la activista y presidenta de Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C., Edith Pérez Rodríguez y la activista y defensora de los Derechos Humanos, Catalina Torres Cuevas , quienes fungían como Consejeras de esta organismo.

Así lo señaló la presidenta de la CEDH Giovanna Argüelles Moreno, quien además dijo que habrá que esperar todo el proceso que conlleva este proceso ante el Congreso del Estado.

"Pues no nos queda más que esperar y ante esta situación, yo soy muy respetuosa de su decisión. Esperaremos a que Congreso del Estado le dé trámite y a su vez designe a las suplentes", dijo.

Por su parte Pérez Rodríguez y Torres Cuevas señalaron que su renuncia a este cargo honorífico se dio, debido a las constantes omisiones de la presidenta, pero sobre todo ante la falta de interés que había dentro del Consejo de la CEDH para poner a disposición soluciones efectivas en la elaboración de quejas a peticionarios y emisión de recomendaciones.

"Peleamos con uñas y dientes para qué este Consejo se mantuviera funcional, también para que Giovanna nos escuchara y nada. Luego de dos años de pertenecer al consejo decidimos renunciar porque no estábamos de acuerdo en como se "trabajaba", las víctimas merecen una atención digna y eficiente", dijeron.

Dónde también señalaron que la CEDH se mantiene inactiva y que en una coyuntura en dónde se han presentado problemáticas dónde este organismo debería accionar, se mantiene inactivo, silenciado y ineficaz ante las situaciones que enfrentan las personas a quienes se les han violado sus derechos fundamentales.

"Son todos, la presidenta, los visitadores a quienes no les da vergüenza la situación que enfrenta la CEDH, nosotros no podemos compartir un espacio en dónde no se hace nada por las víctimas, nosotros somos más funcionales desde afuera, desde nuestras asociaciones trabajando como defensoras", apuntaron.

Por el momento Congreso del Estado le está dando trámite y seguimiento a estas dos renuncias que fueron presentadas el pasado 23 de junio de este año, ante el área de Oficialía de Partes y que fue dirigida a la presidenta de la mesa directiva, Cinthia Verónica Segovia Colunga.