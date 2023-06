Zona Media, una región de peligro para las buscadoras de personas: Voz y Dignidad

Zona Media se ha convertido en una región peligrosa para la búsqueda de personas desaparecidas, así lo señaló Edith Pérez Rodríguez, presidenta de Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C., quien además dijo que como familias buscadoras se han enfrentado a diferentes condiciones que vulneran su seguridad en los municipios que integran esta área del estado.

Explicó que en la última búsqueda que realizaron como asociación, compañeras integrantes se han encontrado con comandos armados en las zonas de prospección de búsqueda.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

"Simple y sencillamente mis compañeras, que iban a un sitio se encuentran un comando armado de 8 camionetas, en un sitio estaban alegremente descansando, en ese paraje entran con ellas la Guardia Nacional con la Comisión de Estatal Búsqueda de Personas y van donde van las compañeras víctimas y ellos (un comando armado ) se levantan de las sombras donde estaban fresqueándose agarran sus armas y se van a sus vehículos, un total de 8 camionetas que salen y se encontraron en el camino".

Pérez Rodríguez también explicó que, son los municipios de Ríoverde y Cerritos de los más afectados por la presencia de estos grupos delictivos, y que por ello se ven en la necesidad de quedarse en otros municipios cuando terminan sus trabajos de búsqueda, puesto que no pueden regresar hasta que las condiciones de seguridad son óptimas para que me ellas se desplacen.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

"Con nosotros va la seguridad de Río Verde, de la Guardia Nacional, mis compañeras de Cerritos no pudieron regresar a Cerritos inmediatamente porque no había nada de seguridad en Cerritos, entonces tuvieron que irse a Rioverde a la Dirección de Seguridad a resguardarse en lo que toda la seguridad venía con el convoy de la Comisión de Búsqueda para poderlas, ahora sí con seguridad llevarlas. En toda la zona media nos han ido amenazar, han ido a decirle a la Comisión de búsqueda que dejen de buscar porque si no les van a ir a balancear".

Por último hizo un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y quién hace unos días visito la Huasteca Potosina, a disponer acciones a favor de las familias buscadoras de personas desaparecidas, ha trabajar para mejorar las condiciones de seguridad y sobre todo lo exhortó a poner un alto a estos crímenes de lesa humanidad que a ocasionado que México sea un país con más de 100 mil personas desaparecidas o no localizadas.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

"Queremos.que sepa que nuestros hijos tienen rostro, no tiene el valor para venir y postrarse aquí y decirnos señoras estoy haciendo algo para que todo esto pare en México. Es un hombre insensible, y pues pedimos que se nos respeten nuestras búsquedas , que nos dejen buscar sin que se presenten estos hechos de inseguridad que detienen nuestro trabajo ".