Que siga Lozano u otro en el Tricolor pero con proyecto definido: Payán

Al presidente del Atlético de San Luis, Jacobo Payán Espinosa, no le desagrada la idea de que Jaime Lozano se quede para dirigir a la selección mexicana por lo que resta del ciclo mundialista, aunque hay también otros entrenadores que tienen los méritos para ser tomados en cuenta.

"Creo que el entrenador de la selección mexicana debe conocer bien el futbol mexicano, ese para mi es el punto principal, y Jaime lo cumple, el único pero que le podemos poner a "Jimmy" es la poca experiencia que tiene a nivel mundial, porque no es lo mismo unos Juegos Olímpicos, Copa Oro o Liga MX, a enfrentarte a selecciones mayores de primer nivel o segundo como hay en Sudamérica.

Si me agrada que le den la continuidad, aunque más allá de pensar si sigue o no, debe haber un proyecto sólido, a largo plazo y que todos los equipos, dirigentes, Liga MX, Federación, nos comprometamos a apoyarlo desde donde nos toque aportar. No puedes tener un director técnico que a los cinco meses por un mal resultado lo corras, claro está, si el rival te golea y te pasa por encima sin que metas las manos o se vea la estrategia de quien los dirige, pues habrá que analizar qué pasó y cómo corregir eso", agrega.

Payán Espínosa considera que Lozano no es la única opción, hay otros que también pueden llevar los destinos del Tricolor mayor. Nacho Ambriz tiene también el perfil, conoce el futbol mexicano y cuenta con un poco de mayor experiencia que Lozano, pero ahí está Ferreti, Vucetich, Aguirre, Aldama, Alonso, no importa si es mexicano o extranjero, aquí lo valido es que tenga ese conocimiento de lo que acá se juega, de nuestra cultura y como entrena el futbolista nacional. El error sería traer a alguien que ni siquiera haya visto nuestra liga".

Sobre si hay una crisis en la selección mexicana, el presidente del conjunto potosino responde: "Yo diría que la hay en el futbol mexicano, no en la selección, cierto que el año pasado teníamos el pensamiento negativo de como nos iría en el Mundial de Qatar, porque veíamos que estaba mal el equipo desde el cuerpo técnico, pero hay que ser realistas, ni somos tan buenos en ganar una Copa Oro, como tan malos si perdemos con Qatar o Estados Unidos, creo que estamos en un punto medio y ubicarnos en nuestra realidad de que no somos una potencia mundial, andamos entre el 17 y 32 en el mundo, no arriba.

Por eso no creo que haya crisis en la selección mexicana, más bien en nuestra liga que hace que al final quien la pague sea el equipo que nos representa. Creo yo que primero nos debemos avocar en mejorar la Liga MX, ¿cómo?, reducción de extranjeros para darle espacios al futbolista nacional, un plan efectivo de fuerzas básicas, entre muchas otras cosas, que reditúen en una mejor selección mexicana, que es al final el producto que nos representa".

Finalmente de si esta a favor o en contra de la multipropiedad, comentó: "Estoy 100% en contra pero la realidad es que no hay inversionistas, no les interesa a ellos entrar al futbol mexicano, y para que sea atractivo debe haber piso más parejo, que no hay tantas exigencias, porque se acercan y cuando conocen los requisitos o todo lo que tienen que cubrir, se van espantados".

EL DATO

Jacobo Payán Espinosa fue presidente del Atlético San Luis en la Primera División "A" y ahora en Liga MX.