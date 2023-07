El Patrón, del racismo al estrellato en la lucha libre y ahora sigue el cine

Alberto del Río ha sabido ganarse su lugar en la lucha libre mundial a base de esfuerzo y de aguantar humillaciones y discriminación, no fue nada fácil para el gladiador potosino que como él lo cuenta ha tenido que sufrir hasta de racismo en otros países como Estados Unidos.

“El tener que lidiar con la ignorancia que trae el racismo y la discriminación social fue lo peor que tuve que sufrir y tener que siempre mantener la cabeza en alto y mantener firme mis ideales para poder conquistar mis sueños, nunca lo permití cuando ya llegue a la punta después de literal romperme el alma tanto en el cuadrilátero como fuera de”, dijo el gladiador potosino.

El Patrón estelariza la función de este miércoles en el Auditorio Miguel Barragán a las 20:45 horas junto a Negro Casas e Hijo del Vikingo contra Cibernético, Sam Adonis y Nicho el Millonario y varias figuras más.

“El Patrón” además de la lucha libre está evolucionando como figura, pues de ser comentarista deportivo de box y artes marciales mixtas, no descarta la posibilidad de incursionar en el cine, ya estuvo cerca de participar en una película exitosa, pero circunstancias ajenas impidieron su estreno en el séptimo arte.

“Falta el brinco a la industria cinematográfica que ya estaba ahí la puerta abierta, desgraciadamente vinieron circunstancias de vida, vino el Covid y ya no pude tener participación en una de las sagas de la película Jhon Wick que era donde yo iba a empezar y tenia participación, tengo la esperanza y se que se están haciendo bien las cosas para que se vuelva a abrir una invitación al cine”, dijo el hijo de Dos Caras.

Alberto reconoció que le gustaría algún día volver a la Arena México, pero por ahora está contento con AAA y Promociones Juniors quienes le abrieron las puertas a su regreso a nuestro país y que además son empresas que le dan un valor especial al luchador.

“Yo estoy abierto ir a cualquier empresa, mis mejores años como Dos Caras Jr los viví en la Arena México tengo muchos amigos, los jerarcas de la empresa son mis amigos, pero esto es un negocio y en este negocio tenemos que entender que todos debemos de ganar, el promotor tiene que ganar su parte por que es el que arriesga el dinero, pero el luchador tiene que ganar porque es el que arriesga la vida y el físico en el cuadrilátero, AAA lo tiene bien entendido, Promociones Juniors lo tiene bien entendido, las otras empresas siguen viéndonos a nosotros como si fuéramos atletas o ciudadanos de segunda categoría, nos ven hacia abajo como si fuéramos esclavos o sus criados y no lo somos, somos la materia prima de este deporte no hay luchador, no hay lucha libre”.

Durante la presentación de la lucha de este miércoles, un pequeño aficionado y fiel seguidor del Patrón le obsequió las figuras de Dos Caras Jr., Alberto del Río y El Patrón sobre el mapa de San Luis Potosí, momento emotivo que le llegó al corazón al gladiador potosino.