García Jr. va a Aguascalientes a recuperar puntos

Rubén García Jr. le dio vuelta a la página con lo sucedido en Querétaro, ahora en el Óvalo de Aguascalientes quiere repetir la historia de sus grandes actuaciones en la Nascar México y también recuperar valiosas unidades para su equipo el Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team y así estar en la pelea en la parte final del campeonato.

El actual monarca de la Nascar México le trae buenos recuerdos la pista de Aguascalientes por ahí fue donde consiguió su primera victoria en el serial y ahora que regresará este domingo para la quinta fecha de la temporada, buscará retomar el camino rumbo a un nuevo título.

Cortesía | Canel´s Racing

“Siempre que voy a Aguascalientes me siento con el compromiso de dar un gran resultado porque es una pista que además de qué me gusta me trae muy buenos recuerdos. Además, creo que cae en un excelente momento de la temporada donde podríamos recuperar los puntos perdidos en Querétaro”, comentó el piloto.

El piloto del auto #88, además de la carrera, tendrá otras actividades como el Meet and Greet, un evento donde podrá convivir con los aficionados de la Nascar México este viernes a las 17:30 horas en una agencia de autos.

“Me va a dar mucho gusto poder convivir con la gente de Aguascalientes en el Meet and Greet que tenemos este viernes por la tarde ya que es una plaza a donde siempre llego con mucho cariño”, dijo el piloto.

El piloto del Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team iniciará sus actividades en pista el sábado con dos prácticas divididas en dos grupos, la primera de 09:40 a 11:25 y la segunda de 12:10 a 13:45 ya contando ambos grupos de 45 y 50 minutos respectivamente, posteriormente será la calificación a las 15:30 y para el domingo 11 el Gran Premio Aguascalientes a las 13:30 170 vueltas o 100 minutos.