Anuncian los Arrancones Tangamanga "Hot Road 2023 Drag Week"

Este domingo 11 el autódromo "San Luis 400" cobrará nuevamente vida al rugir lo motores con los espectaculares Arrancones Tangamanga "Hot Road 2023 Drag Week", que reunirá a buen número de pilotos de diferentes entidades del país.

La cita para todos los amantes del deporte motor, quienes gustan de la adrenalina, es a partir de las 10:00 de la mañana al interior del Parque Tangamanga Dos. Así lo informaron los organizadores del magno evento que encabezaron la presentación oficial:

Gabriel Moreno, director del evento; Ignacio Aguilar y Alejandro Alvarado, directores de pista; Arturo Alvarado, representante de 8 cilindros; Rolando Gutiérrez, representante de Súper Libre; Itzel Sánchez Flores, en representación de los Parques Tangamanga Uno y Dos; Betzabel Navarro y Javier Ibarra, coordinadores.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Gabriel Moreno dio a conocer que se tendrán picas libres (arrancones), para 4 y 8 cilindros street, autos modificados y súper libre, con premiación en cada categorías a los tres primeros lugares

"Será un evento con todas las medidas de seguridad, por lo que cumpliremos con todos los requisitos que nos marcan como ambulancias, grúas, paramédicos, jueces, señalética, etc. Además de que los pilotos que tomen parte es obligatorio que corran con casco y cinturón de velocidad, además de que haremos una revisión a todos los vehículos participantes, previo a la carrera, y de no cumplir con las especificaciones, no podrán correr. Esto para seguridad de los asistente, porque esperamos la asistencia de muchas familias, y queremos que pasen un domingo especial, disfrutando de la velocidad y emociones al por mayor", agregó.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Los organizadores detallaron que las competencias se desarrollarán en un horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, contando con semáforo con salida profesional, tiempos en display y 100 litros de chicle VP line choice. El costo es de 100 pesos por persona y niños (as) menores de 12 años entran gratis.

EL DATO

Habrá competencias en categorías: 4 y 8 Cilindros Street; 8 Cilindros modificados, y Súper Libre.