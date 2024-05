Pide Coparmex evitar el abstencionismo el próximo 2 de junio

En el contexto actual electoral que vive el país, lo que más preocupa es que los ciudadanos salgan a votar el próximo 2 de junio. Así lo señaló el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, quien hizo un llamado a la población en general a no dejar a la “deriva” las elecciones, y que ejerzan un voto consciente e informado, pues esto definirá el rumbo de México para los próximos años.

“Lo que más nos preocupa es que la gente salga a votar, es un derecho ciudadano que tenemos, no dejar a la deriva por decir que ‘todos son iguales’ y ‘qué flojera, mejor no voy a votar’. Yo creo que es un único día y son unas cuantas horas las que tenemos los ciudadanos para ejercer nuestro derecho de votar y ser votados. Yo hago un llamado a toda la ciudadanía para que no dejen que otros tomen la decisión que le corresponde a cada uno de nosotros”, apuntó.

De igual forma, el empresario comentó que a todos los candidatos y candidatas, a los diferentes cargos de elección popular, piden que se pongan a trabajar y atiendan los temas que son prioritarios, como la seguridad, la educación, la salud, la movilidad, la infraestructura eléctrica, entre muchos otros.

“De los nuevos gobiernos que están por llegar queremos que se pongan las pilas, queremos que realmente se pongan a trabajar, porque hay mucha urgencia en México y sobre todo en San Luis Potosí en diferentes temas como en infraestructura eléctrica, infraestructura hidráulica, las vías de comunicación, el tema educativo que hoy con el nearshoring juega un papel muy importante, pues tener un mayor nivel académico en nuestro estado nos va a dar una ventaja competitiva a nivel nacional. Quien llegue a ser electo en esta contienda se debe poner las pilas en estos temas”, agregó.

Por otro lado, a las autoridades electorales les exhortó a estar preparados y bien organizados en cada una de las casillas, para que la ciudadanía pueda ir a votar sin contratiempos; así como también, solicitó a los tres niveles de gobierno a reforzar ese día la seguridad, a fin de garantizar una jornada electoral tranquila.

“El llamado es primero a las autoridades que se encargan de llevar a cabo la elección a que se den prisa para que las casillas estén perfectamente bien puestas y en orden, para incentivar a que la gente vaya a votar y hacerlo de manera ágil y bien coordinada. También pediría que haya presencia de las autoridades federales, estatales y municipales en materia de seguridad para resguardar estas casillas

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a ser observadores electorales, y denuncien cualquier irregularidad que se cometa antes, durante y después de la jornada electoral.