Diputados exhortan a SICT a no cobrar peaje por bloqueos vehiculares en SLP

El Congreso del Estado aprobó el Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal, para que, en caso de interrupción del tránsito vehicular en las supercarreteras de cuota en los tramos correspondientes al Estado de San Luis Potosí, las empresas responsables de su operación, se abstengan de cobrar peajes a los usuarios desviados hacia las carreteras libres, como medida justa y compensatoria.

Se han suscitado diversas situaciones en las que se ha visto afectado el tránsito vehicular en las distintas carreteras de cuota de nuestro Estado, particularmente un hecho suscitado en la región huasteca el pasado mes de febrero, en el tramo Tamasopo-Ciudad Valles, en donde se suscitó un accidente vehicular que obligó a usuarios a tomar la carretera libre, por lo que al desincorporarse de la carretera de cuota, se les realizó nuevamente la gestión de cobro, lo que representó una pérdida económica, además de la afectación al tiempo de su trayecto.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

Esta situación es un problema recurrente y no solo en autopistas de cuota, si no en todas las carreteras en nuestro país y nuestro estado, por lo que en múltiples ocasiones, los usuarios se ven afectados al transitar estas vías terrestres, no solo por los accidentes que se suscitan, sino también por los cierres carreteros por distintos motivos.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Ante esta situación se advierte que, la planificación de los viajes de parte de las y los conductores sufre variaciones, principalmente en lo relativo al tiempo de trayecto y su expectativa de arribo a sus destinos, sin que sea responsabilidad del usuario e incluso tampoco responsabilidad de la empresa operadora del tramo carretero determinado.

En la mayoría de ocasiones en que suceden las situaciones referidas, se determina desviar a los usuarios de las carreteras hacia otras rutas o vías, que permita reducir el tráfico y el desahogo vehicular, sin que ello represente un beneficio para quienes transitan estas autopistas de cuota, considerando que habrían realizado ya un pago por el uso del tramo carretero y al momento de ser desviados y salir a una nueva ruta, deben de realizar un nuevo pago del peaje.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Todo ello, no sólo representa el aumento de tiempos en su recorrido, sino también las demás molestias que esto pueda representar, por lo que, la intención del Punto de Acuerdo aprobado, es exhortar a los concesionarios y operadores de autopistas de cuota en el Estado, para que en caso de cierre carretero por los diversos motivos referidos, se suspenda el cobro de los peajes durante el tiempo en que dure dicha interrupción del tránsito vehicular y con ello evitar mayor afectación a los usuarios.