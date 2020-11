Un cierre sorpresivo

Al cierre de este año, habrá sorpresas inesperadas, favorables a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), como es el hecho de que el Presupuesto de Egresos de las 32 entidades federativas se incremente en el 2021 en forma extraordinaria, mientras transcurren las mesas de trabajo para reformar el Pacto Fiscal Federal, en un proceso que abarca al menos 14 meses.

Fue a principios de julio, cuando el presidente de la CONAGO y Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, planteó estas modificaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador, en una concertación tersa que fue aprobada de inmediato, en el entendido de que se trata de todo un procedimiento que involucra a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por cambios que se deben de hacer a la Constitución Federal.

El Pacto Fiscal Federal se convirtió en los últimos meses en la manzana de la discordia entre el Gobierno de la República y los mandatarios que formaron la Alianza Federalista, quienes traen la vajilla destrozada por exigencias que no se pueden cumplir como ellos las proponen, es decir, la Federación y los estados no pueden realizar esta reforma por su cuenta, no tendría fuerza legal.

Cabe, con el impulso de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich y 20 gobernadores más, que en una negociación extraordinaria en la Cámara Baja, los Presupuesto de Egresos estatales tengan modificaciones al alza, mientras se desarrollan las mesas de trabajo que durará la totalidad del 2021 y sus resultados aplicarse en el año siguiente.

Para el presidente de la CONAGO, no significó mayor problema la separación voluntaria de este organismo de los diez gobernadores el pasado 7 de septiembre y el tiempo demuestra que, a la larga, resultará positiva, aunque ellos se “montaron” en una agenda de trabajo previamente establecida y, sobre todo, en un tema que el propio mandatario potosino abordó en los inicios del segundo semestre de este año con el presidente López Obrador, con buenos resultados.

Al día de hoy, reunirse con la figura presidencial o con su gabinete legal, no representa mayor obstáculo que el utilizar la línea telefónica para que el presidente de la CONAGO y sus comisiones, dialoguen y finiquiten acuerdos relevantes como ocurrió el jueves anterior, tras el encuentro con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, con el secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez, la secretaria de Economía Graciela Márquez Colín, la del Trabajo Luisa María Alcalde Luján, el de Salud Jorge Alcocer Varela, entre otros

Como una derivación, lo que se concertó a mediados de la semana pasada, fortaleció la gestión de Carreras López al frente de este organismo, al solidificar el camino para cambiar, no solamente la fórmula del Pacto Fiscal Federal que rige la entrega de recursos a estados y municipios, sino que se perfila una transformación integral de este apartado, con posibilidades inmediatas de que en la discusión y aprobación en la Cámara de Diputados Federal antes del 15 de noviembre del Paquete Económico de la Federación, contenga aumentos en el Presupuesto de Egresos de las 32 entidades federativas y no precisamente emergentes por la pandemia del Covid 19, sino como un adelanto del 2022.

Avezado en los avatares de la función pública, el Gobernador tuvo ocasión de mostrar el largo colmillo que posee, cuando los gobernadores hoy en rebeldía, intentaron seducirlo el año pasado, a través del canto desafinado del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado y llevarlo a lo que ya se perfilaba como la Alianza Federalista, en el entendido que su capacidad de concertación y sus relaciones les iban a generar dividendos, sin embargo, su formación institucional no lo permitió y hoy empieza a cosechar los resultados, las puertas del Gobierno de la República las tiene abiertas y hasta finales de este año, el secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez le garantizó la entrega mensual, puntual y oportuna de las participaciones federales para unos dos mil 450 ayuntamientos en el país, dependientes directamente de cada entidad federativa.

También el reembolso de los gastos no presupuestados que provocó la llegada al estado de la pandemia del Covid 19, que, de acuerdo con el secretario de Finanzas Daniel Pedroza Gaitán, ascienden, en una primera ministración en abril a 540 millones de pesos aproximadamente, negociación que se replicará en el resto del país, pero no en las dimensiones multimillonarias que pretenden los mandatarios aliancistas, por un billón 500 mil millones de pesos, suficientes para “comprar” las 15 elecciones que habrá en 2021 y exterminar dos o tres pandemias más.

En tanto, del interior de la CONAGO, el doctor Carreras López envió un llamado con tintes permanente para que los gobernadores y las gobernadoras del país trabajen coordinadamente, - todos-, y en medio de esa fortaleza, se alcancen los mejores resultados para enormes capas sociales que hoy viven en el atraso y en la incertidumbre porque entramos en el mes ocho de padecer la contingencia sanitaria y se asoma ya en el horizonte la emergencia económica que se caracteriza por pulverizar cualquier billete que tenga por madriguera una cartera.

Le queda poco al frente de la CONAGO y su perfil político le alcanzará para dejar un legado sólido, sin embargo, en la lejanía se aprecia, todavía borrosa, la mano presidencial, para que a través de las operadoras que tiene, Olga Sánchez Cordero y Claudia Sheinbaum Pardo, su gestión continúe se mantenga un tiempo más.

