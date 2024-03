Opinión | Los rivales débiles

En el primer minuto del 1 de marzo arrancaron formalmente las campañas políticas al Senado de la República, con enormes contrastes en cuanto a la estrategia de cada una de las fórmulas tal vez por la realidad política que viven cada uno de los perfiles o tal vez, hasta por una limitación logística para poder llevar a cabo eventos multitudinarios.

Apenas se dio el banderazo, Ruth González Silva junto a Gilberto Hernández Villafuerte, dieron a conocer lo que será la característica de su campaña cuando en el barrio de Tlaxcala se dieron cita una gran cantidad de militantes y simpatizantes del Partido Verde, junto a varios de los candidatos a las diputaciones federales y locales, constatando que hay operación política, estrategia y objetivos claros para demostrar quién lleva la batuta en cuanto a estructura y apoyo de la gente.

Para Ruth González, el inicio de su campaña, no le representa ir contracorriente como sí lo es para sus contrincantes, en este caso Verónica Rodríguez del Partido Acción Nacional y Josefina Salazar Báez, quienes prácticamente son desconocidas por la mayoría de la gente de San Luis Potosí y tendrán que trabajar mucho para tratar de posicionarse entre el electorado.

La abanderada del Verde, es quien tiene sin duda un escenario más favorable dado su trabajo al frente del DIF estatal, donde además, ha tenido la oportunidad de desarrollar un amplio trabajo en favor de los sectores más necesitados, incluyendo desde luego a las mujeres potosinas a quienes ha acompañado a través de programas de apoyo en múltiples ocasiones y goza de la preferencia y del reconocimiento.

Para Verónica Rodríguez, el fenómeno es más o menos similar a lo que le ocurrirá al resto de los candidatos de esa alianza PRI-PAN, que actualmente no tiene una buena imagen de los ciudadanos pues ya se sabe cómo se las han gastado históricamente a la hora de ejercer los cargos públicos, y menos cuando ninguneó a otros militantes con aspiraciones políticas, pues siendo ella dirigente estatal, prácticamente aprovechó su situación para saltar directamente a la candidatura.

Josefina Salazar por su parte, arranca su campaña cobijada bajo la propuesta de su partido, que es la tratar de ganar adeptos a través de propuestas jóvenes, empero la candidata al Senado ya ha sido legisladora con pobres resultados y con un perfil bajo que no le ayuda en absoluto para competir contra Ruth González.

Bajo estos antecedentes, queda claro que la abanderada del Partido Verde, prácticamente no tendrá rival en la contienda al Senado y muy pronto, seguramente, las primeras mediciones realizadas por las empresas encuestadoras darán cuenta de ello, y eso que apenas es el principio de algo que parece será muy difícil revertir, pues no solamente se reflejará está clara ventaja, sino que incluso para mala fortuna de Acción Nacional y MC, el rango aumentará conforme se vayan acercando los días previos a la elección, corroborando una vez más el desastroso momento político que vive tanto el PAN como el PRI en el estado y en buena parte del territorio nacional.

No obstante, como suele establecerse en política, no se puede dar nada por sentado y en ese aspecto, Ruth González deberá trabajar su campaña precisamente como si no mantuviera esa ventaja, pues es importante que la gente tenga bien presentes sus propuestas para trabajar en favor del estado, pero además, su tarea tiene que ver también con el impulso y el aporte en votos que le puede dar a Claudia Sheinbaum para que la candidata de Morena a la Presidencia de la República, alcance su objetivo de ganar la carrera para encabezar el Poder Ejecutivo federal.

En los días que han transcurrido de estas incipientes campañas, ya se vio cómo estarán marchando las cosas y para Verónica Rodríguez, su apuesta tendrá que ser la de estar permanentemente acompañada de esos viejos perfiles tanto del PRI y el PAN para tratar más o menos de que su campaña se vea rodeada de gente, pues por sí sola, difícilmente podrá contrarrestar la enorme inercia de popularidad que tiene Ruth González, ya que ni siquiera por haber sido dirigente de Acción Nacional, la gente común la reconoce.

Además, la candidata al Senado por el PAN, debería reconsiderar que en su agenda proselitista, esté presente Enrique Galindo, pues no vaya a ser que en una de esas también le toque la mala fortuna de recibir los reclamos de la gente que está harta de no contar con agua ni seguridad en la capital potosina.

