Opinión | La hora cero

La hora cero se llegó para las y los candidatos para las diputaciones locales y las presidencias municipales de todo el estado y de entrada resulta interesante el caso de la contienda por la presidencia municipal de la capital, en la que Sonia Mendoza arranca con una mejor expectativa que el de la coalición PRI-PAN-PRD, Enrique Galindo Ceballos quien tal como se había pronosticado, dejó el cargo de alcalde hasta el último momento.

Ya en el campo de la batalla política, no hay duda de que el candidato de cepa priista, deberá sortear una serie de situaciones adversas causadas por su mala gestión y la falta de resultados en al menos dos temas que son torales para la ciudadanía en general como son el agua y la inseguridad.

Pero regresando al principio, Sonia Mendoza ofreció una rueda de prensa a los medios de comunicación locales, para presentar a su equipo de trabajo que abordara diversas responsabilidades inherentes a la campaña como son las de tipo jurídico, donde ya se preparan denuncias por violencia política contra mujeres del Partido Verde que al parecer han sido objeto de algunas agresiones verbales por parte de la oposición, por ello, la candidata a la alcaldía ha sido clara en el sentido de garantizar el respeto y la proyección de las mujeres, tanto de aquellas que participan en la política, como en general de quienes han sufrido de la violencia en cualquier ámbito.

Destaca además la radiografía de la capital tanto en su zona urbana como en la periferia, donde la abanderada del Partido Verde, dio cuenta de las lamentables condiciones que guardan varias colonias que rodean la mancha urbana y que por décadas han sufrido del abandono, y que en especial a través de sus habitantes, manifiestan la molestia por el engaño de la cual han sido objeto por parte precisamente del gobierno de Galindo, quien simplemente los hizo de un lado.

En Sonia Mendoza, al igual que en la mayoría de las y los potosinos de la capital, no cabe en la cabeza como es que alguien que ha presentado como carta de presentación su experiencia en el tema de la seguridad pública, haya sido precisamente incapaz de darle a los ciudadanos las condiciones mínimas para proporcionar cierta tranquilidad, pues no hay duda que en este terreno, la delincuencia le llevó ventaja todo el tiempo a Galindo al grado de que algunos datos, revelan que el 65% de la población no se siente segura.

Pero como esto apenas es el comienzo, se deberá esperar a que las campañas maduren un poco para ir perfilando cuál es el panorama que se puede esperar en cuanto al resultado electoral, en lo que es el municipio más importante del estado, donde simplemente hay problemas que ya no pueden esperar más y que requieren de la intervención pronta e inteligente de una autoridad comprometida, voluntariosa y capaz de resolver estos temas de manera eficiente y efectiva, lo que tal vez, implique una obvia y evidente transición política.

La candidata del Partido Verde, se presentó segura, convencida y con ganas de ir con todo en esta campaña donde ya se cuerpea de un equipo de trabajo muy bueno y además del respaldo de las otras dos fuerzas políticas que acompañan la coalición como son Morena y el Partido del Trabajo, despejando con ello cualquier duda que se pudiese tener respecto a la unidad y la convicción de trabajar por un proyecto sólido para la capital.

No se puede soslayar que Galindo, aunque representa por una circunstancia de conveniencia política al PRI, pero también al PAN, ya tenga cierto respaldo de la población, pero ello no le garantiza que los sectores tradicionales o afines a Acción Nacional, darán el voto a su favor, de ahí que numerosos militantes de ambos partidos opositores, ya se han puesto en contacto con Sonia Mendoza, para apoyar su proyecto, porque ellos mismos están decepcionados de la exclusión que éste personaje y sus partidos, han tenido hacia ellos.

Finalmente, en el tema de los números y las proyecciones, se espera que Sonia Mendoza sea quien cierre con la mayor preferencia electoral una vez que las y los potosinos, estén listos para depositar su voto en las urnas, pues tal como lo ha manifestado, hay un alto porcentaje de ciudadanos que la tienen bien ubicada y además, saben perfectamente acerca de su trayectoria, experiencia y de que es una mujer que le puede dar ese giro radical a la manera de gobernar el municipio más importante del estado, más aún, si se tendrá el respaldo directo de un gobierno que ha demostrado en casi dos años y medio, que las cosas se pueden lograr.

