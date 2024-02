Solarium | La política sin relevo generacional

Los partidos políticos sufren un desgaste que expone una enorme oquedad causada por el vaciamiento de sus cuadros tras largos periodos de esperar una nominación porque grupos pequeños, al adueñarse de sus procesos internos, impidieron el relevo generacional indispensable para la existencia de cualquier organización política.

Ni Morena ni el Partido Verde tienen seguro aquí un resultado electoral favorable. La afirmación vale en todos los niveles. Sin embargo, esta afirmación es válida también para la coalición opositora que los enfrentará el domingo 2 de junio.

Todos carecen de valores políticos que superen el abstencionismo como principal obstáculo electoral. Están empeñados en juegos internos que, en este momento del proceso, son ajenos a cualquier consideración ciudadana. Proceden con estrategias que se construyen a partir de supuestos sin relación con la realidad cotidiana de los electores, colocando temas muy distintos y distantes de las preocupaciones generales de la población, incluidas las vitales, como son la seguridad pública y la salud de la población.

Inventar el discurso político interesa solamente a específicos cuadros de los partidos, a contados grupos internos que rodean a los personajes que pretenden figurar en las listas de candidatos a los muchos cargos en juego en el municipio, los estados y el país, pero hablar de la problemática real que enfrentan los electores es considerado un error porque se crean compromisos que luego no cumplen.

No obstante, las apariciones de los personajes no cesan. Sonia Mendoza Díaz y Gilberto Hernández Villafuerte por el Verde quieren competir entre ellos a sabiendas de que la figura de Enrique Galindo Ceballos reúne mayores cualidades personales y políticas para conservar la alcaldía de la capital. El arrastre de Galindo es el dinamo que jalará votantes para sus compañeros de coalición PRI, PAN y PRD que se postulen al Congreso del Estado y al Congreso de la Unión.

El proceso interno del Verde no está concluido hasta que Morena y PT lleguen a un acuerdo entre sus directivos nacionales para definir en cuáles de los 58 municipios competirán juntos y en cuáles separados. Soledad es cabecera del Distrito 02 federal y cabecera del Distrito IX local lo que explica su importancia electoral. Por Movimiento Ciudadano, Jorge Arreola Sánchez quiere meterse a las tejoneras de la “gallardía” y contender por la presidencia municipal soledense.

El acuerdo inicial de Morena, PT y PVEM señala que irán juntos en 41 municipios. En los 17 restantes irán separados, pero mientras no decidan cuáles municipios son unos y cuáles los otros, no se puede hablar de nombres seguros. El ritmo del baile está a cargo de Morena, por supuesto, y de eso depende también el camino que tome la coalición opositora para presentar candidatos decorosos en busca de votos.

La armonía en las temáticas que permeen las estrategias de sus candidatos presidenciales, al Senado y a la Cámara de Diputados, a los gobiernos estatales, municipales y congresos estatales, suena indispensable si piensan en el triunfo en las urnas, sin dejar de reconocer que esto será posible siempre y cuando quiten los estorbos, se pongan a trabajar en serio y se respeten entre sí.

Finalmente, permítame decirle que Paola Longoria y Cesáreo Carvajal Guajardo aspiran a ser candidatos a diputados federales por MC y como Movimiento Ciudadano navega solo, es muy poco lo que pueden esperar.

Por el número de cargos de elección en juego en San Luis Potosí, casi un centenar, los triunfos van a depender de aquellos que mejor se organicen en cada bando. Presumo que los organismos electorales, INE y CEEPAC, arbitrarán de la mejor manera los procesos que ya están en marcha.

COMISIONES INÚTILES

A mediados del siglo pasado, en la estructura del poder mexicano era común escuchar la afirmación siguiente: “si no quieres que un problema se resuelva, forma una comisión”. Este parece ser el caso de la Comisión Nacional del Agua y su correspondiente Comisión Estatal del Agua. Ninguna sirve.

Aquella depende de la estructura del Ejecutivo Federal, ésta permanece en la estructura del Ejecutivo Estatal. Sus respectivos titulares actúan bajo indicaciones de los que encabezan sus respectivas estructuras de gobierno.

Ambas, me parece, sufren hoy las consecuencias de su omisión e imprevisión al no adelantarse a lo que nacionalmente se denomina como “crisis hídrica”.

Pero no vaya usted a creer que sus funcionarios y personal técnico desconocen sus respectivos temas. Estoy cierto que ahí se localizan los técnicos mejor preparados para resolver las contingencias que la naturaleza nos plantea cuando las lluvias son escasas y los consumos de agua se elevan constantemente por varias razones, la principal de ellas causada por el incremento poblacional.

El conjunto de técnicos y profesionistas del agua están impedidos de aplicar soluciones si los gobiernos federal y estatal reducen sus presupuestos para costear las soluciones que técnica y profesionalmente son recomendadas. Sin dinero no hay agua, pues.

Toda esta perorata me sirve para explicar al lector que la falta de agua en las tuberías de San Luis tiene su causa en la falta de dinero para que la Comisión Estatal del Agua nos sirva para algo más que de adorno. Es utilizada como parte de una estrategia política para presionar a Interapas y llevarlo a la quiebra.

Sin una disposición precisa y concreta del gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, la llamada CEA no mueve un dedo y su responsabilidad se cobija en el silencio y el disimulo. Interapas, como organismo operador del sistema de agua potable en la capital del estado, Soledad y Cerro de San Pedro fue saqueado hace dos periodos municipales y todo mundo callado. No le quieren mover en este momento electoral por lo que significa atender una necesidad básica de la ciudadanía, es decir, de los electores, porque los cargos a los que aspiran tendrán alas para volar.

No obstante, Interapas hace su mejor esfuerzo para disponer de agua para vender. Sin el líquido no puede cobrar. Sometido a la más infame de las presiones políticas, el manejo del agua en San Luis se convierte en el mayor riesgo que cualquier directivo del organismo operador potosino. El apoyo que ofrece la presidencia municipal no es correspondido por la alcaldía de Soledad porque la maestra hace lo que el mandatario estatal le indica. Los reclamos por agua, en cambio, se expresan a través de magnavoces. Sea por Dios.

En las primeras semanas de este 2024, se han confirmado 10 casos de dengue de un total de 98 personas estudiadas, 60 por ciento pacientes masculinos y 40 por ciento femeninas en un rango de edad de 11 a 64 años; por lo que la Secretaria de Salud del Gobierno del San Luis Potosí, Dra. Ymuri Mercedes Vaca Ávila informó que el personal de las Jurisdicciones Sanitarias, en las cuatro regiones del Estado, continúa realizando acciones de combate a enfermedades como dengue, zika y Chikunguña… En el 2023 se registraron 675 casos de dengue y dos defunciones; el año pasado se realizaron más de 588 mil visitas a hogares en las que se llevaron a cabo tratamiento en 2.5 millones de depósitos y la eliminación de más de 600 mil criaderos de mosco, y se aplicaron insecticidas para control integral del vector en cerca de 17 mil viviendas, además de que se nebulizaron cerca más de 109 mil hectáreas…

