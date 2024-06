Solarium | Atrasito de la raya que vamos a trabajar

Fueron los hechos y no las palabras los que causaron la avalancha de votos en respaldo de la candidata presidencial de Morena. De sorpresa en sorpresa, el lunes 3 de junio el mapa electoral de México pintó de verde el territorio correspondiente a San Luis Potosí. El compromiso de Ricardo Gallardo Cardona se vio satisfecho con 773,298 votos en favor de la candidata presidencial, la doctora Claudia Sheinbaum.

Gallardo empujó lo mismo las campañas de su esposa para que llegue al Senado de la República, que las campañas de la coalición Sigamos Haciendo Historia siguiendo las líneas gruesas que trazó el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de los programas sociales que entregaron recursos a la mitad de la población del país y del estado que ha subsistido en condiciones permanentes de apremio.

Satisfecho el compromiso de Gallardo Cardona con los mandos nacionales a los que permanece fiel por ahora, conviene a los habitantes de San Luis Potosí reanalizar la realidad para entender lo que hoy parece inexplicable. De los 2 millones 185 mil 460 electores registrados en la entidad, acudieron a votar el 60.2775 por ciento, es decir, 1 millón 285 mil 219.

Votaron por la doctora Claudia Sheinbaum 773,298 electores. Votaron por Xóchitl Gálvez 330,360. Votaron por Jorge Álvarez Máynez 138,433 electores, se declararon votos nulos un total de 41,219 mientras que se depositaron 2,012 votos por candidatos no registrados.

El detalle de la votación estaba en proceso de cierre, pero no era previsible que hubiera cambios importantes en el registro final del cómputo de la elección que será dado a conocer mañana por el INE. La virtual candidata presidencial electa obtuvo sus mayores captaciones de votos en los distritos 01 y 07 de Matehuala y Tamazunchale, respectivamente, mientras que la candidata Xóchitl Gálvez tuvo sus mejores resultados en el distrito 05 de la capital, único que ganó.

Mientras tanto, los partidos arreglan cuentas en el INE y se reparten las diputaciones y senadurías plurinominales. La disputa entre ellos es por las curules en las cámaras federales para limitar las acciones de la mayoría morenista en sus afanes por reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para no tener estorbos en su camino los próximos años.

En un ámbito de 500 escaños en la Cámara de Diputados y de poco más de un centenar de senadores, nuestra representación en el Poder Legislativo Federal es más que limitada con siete diputados de mayoría y tres o cuatro plurinominales, amén de tres senadores. Así no se puede hablar, ni por equivocación, de influir de manera significativa en la presentación de iniciativas de ley, o de contrapesar en las decisiones legislativas a la hora de analizar las que presenten las dos corrientes afiliadas a las coaliciones que contendieron el domingo pasado en las urnas.

Esas son las realidades de nuestra representación legislativa federal, lo que habría de obligarnos a concentrar nuestra atención al poder legislativo local que también se renueva aparentemente con una mayoría indiscutible del Partido Verde, pero con el contrapeso de su hasta ahora aliado no tan fraterno como lo es Morena. La alianza entre PRI, PAN y PRD no alcanza la significación que debiera tener porque han rebasado el límite de su caducidad al caer en manos que no son suficientemente diestras ni dueñas de un prestigio político reconocido, como para establecer límites a la impetuosa gallardía que está decidida a empoderarse en todos sentidos para tener una vigencia prolongada.

Solamente Morena podría condicionar las acciones de la gallardía mediante presiones en las cámaras federales o bien a través de acuerdos discretos y condicionamientos impuestos desde el gobierno federal, con el fin de restarle poder al gobierno potosino.

El amplísimo poder que le significa el resultado electoral hace de la doctora Claudia Sheinbaum una presidente que no permitiría acciones fuera de sus autorizaciones expresas. El gobierno potosino no podrá, en los tres años por venir, hacer otra cosa que seguir la línea que establezca desde el Palacio Nacional a partir del 01 de octubre de este 2024. A partir de ese momento comenzará el ajuste de cuentas tras los enfrentamientos entre Verdes y Morenos casi al final de la campaña.

Este amplísimo proceso electoral también ha sido de gran calado. Rita Ozalia y su gente no quieren ser desplazadas en la entrega de reconocimientos por los resultados obtenidos en la elección presidencial en San Luis Potosí. Las líneas que unen al comité estatal de Morena con su candidata triunfadora son sensiblemente más amplias que las del gobierno potosino. La soberbia y el orgullo son ácido en las heridas recientes. Lo deseable es que se calmen y se pongan a trabajar. Va siendo hora.

Créditos / @chilariu

Ciudad Cosmopolita

Me comentaba un empresario potosino que San Luis como ciudad se parece a las tienditas de la esquina. Venden porque todo mundo para por ahí en algún momento del día. Esto quiere decir, ni más ni menos, que vivimos en un sitio donde los caminos se cruzan especialmente si el destino se ubica al vecino país del norte.

El ritmo del avance industrial potosino tiene hoy perspectivas alentadoras por los cambios en el mercado mundial que están destinados a producir lo que consume el gigante de Norteamérica. Así las cosas, es evidente que la capital potosina tiene que resolver problemas fundamentales. Uno de ellos, quizá el más importante, el de la vivienda y la movilidad.

Ocurre, pues, que la improvisación sostenida durante los 40 años recientes se convierte en un lastre enorme para que un ayuntamiento, como el que hoy tenemos, resuelva todo en el mínimo plazo para no colapsar el crecimiento industrial.

Por cuestiones políticas, sin oír ni atender planes y proyectos, el gobierno del estado se ha dedicado a atender cualquier cosa menos a participar seriamente en la planeación de la mancha urbana y a realizar los cambios suficientes en los planos de la capital potosina, que ya se asoman como los más relevantes. Las obras anunciadas no tienen fecha fijada de término.

Escoja usted el más simple y verá el tamaño de la problemática. No tenemos sitios para estacionar en horas de descanso o en horas hábiles los vehículos que circulan y frecuentemente se estorban al desplazarse por la ciudad. Ningún personal destinado al control del tránsito vehiculas es suficiente cuando los espacios disponibles fueron y son comercializados con criterios pichicatos.

Fraccionamientos con una calle principal que no conecta con ninguna otra. Avenidas de tres cuadras. Todas formando un laberinto indescifrable para quienes deben ir de un extremo a otro de la mancha urbana o a la zona fabril ahora compartida con el municipio de Villa de Reyes y próximamente con el de Zaragoza.

Y todavía, en el colmo de los colmos, nos aparece un deschavetado que quiere llevarse la capital del estado a la vecina Soledad. Tantita madre por favor.

El Cotarro Político

Algo que se hace bien merece destacarse. El gobierno de Gallardo Cardona minimizó a seis meses la entrega de los títulos y certificados profesionales a quienes egresan de alguna carrera universitaria… Ana Rosa Pineda Güel ha sido designada por el gobernador como directora de los parques que tiene el gobierno bajo su control en el estado… Sin ruborizarse de ninguna manera la priista Sara Rocha Medina va a cobrar en la nómina del Congreso del Estado sin haberse despeinado… David Azuara recibió ayer su constancia de mayoría en la elección de diputado federal por el distrito 05 de la capital del estado… Mientras tanto, Enrique Galindo Ceballos tiene en su poder la mayor cantidad de bonos para encabezar la oposición dentro de 3 años… Mientras tanto, el terrible Manolo no deja de pasar frente a mi vetusta humanidad. Le urge pues… HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx