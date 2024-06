Solarium | Sin agua, no hay negocio

¿Por qué -se pregunta uno- hay tanto interés en un negocio quebrado como dicen que está Interapas ahora. Quién -se extiende la interrogante- quiere echarse encima la responsabilidad de surtir agua cuando no hay?

No es el destino de Interapas el punto central de las preocupaciones del consumidor cotidiano de agua -que somos todos- sino cuándo y cómo San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro borrarán esa leyenda original por mitigar la sed y lucir limpios.

Sin embargo, la iniciativa presentada en el Congreso del Estado plantea una cosa para hacer otra. Habla de la ineficacia para cumplir del organismo operador del sistema de agua potable en los tres municipios sin reconocer que, para serlo, hace falta la materia prima y única que todos esperamos cotidianamente: el agua.

No reclama la realización de estudios exploratorios de los mantos acuíferos profundos, no se respalda con proyecciones de la demanda futura de agua ni estima conveniente un replanteamiento de tarifas. Es, simplemente, un ¡quítate tú, pa’ ponerme yo!

Los que saben más o los que saben menos

Rita Ozalia Rodríguez explica la consulta que lleva adelante el Poder Legislativo Federal con el respaldo solidario de Morena en torno de la reforma al Poder Judicial Federal antes de someterla a votación y eventualmente aprobarla.

Lo hace, digo, a su manera y a su muy leal saber y entender. Que no se afectarán los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial Federal y que jueces, magistrados y ministros serán electos por el voto popular, pero para ser candidatos se necesitarán los mismos requisitos que todavía hoy se requieren para alcanzar cualquiera de esas posiciones. Hay sus diferencias con la impresión general que causó lo hasta ahora conocido de la iniciativa.

Y como el jueves pasado inició la consulta en la Cámara de Diputados, el punto de vista de la morenista es interesante por lo que revela. Según su explicación, la reforma al Poder Judicial tiene dos formas de percepción. Una, como la que todos hemos oído y leído, que causó caídas en la Bolsa Mexicana de Valores y depreciación del peso, y otra que parece más ligerita, menos preocupante para todos.

La intención de fondo puede ser sana para el país, a condición de que su interpretación sintetice el sentir nacional al respecto. Si las coincidencias se dan en puntos relevantes que tienen que ver con la independencia del Poder Judicial Federal y se garantiza el respeto entre los tres poderes de la Unión, el asunto estará arreglado. Por lo pronto, el 15 de julio próximo habrá eventos informativos en las cuatro regiones del estado.

Alto costo de vida en San Luis

Según estimaciones extraoficiales, los jóvenes mayores de 18 años tienen un ingreso promedio de 13,200 pesos mensuales en San Luis Potosí. Podría decirse que estamos en el nivel medio nacional.

El prietito en el arroz es que nuestro costo de vida está por encima del promedio para el país a causa del costo de la vivienda, sea por compra o sea por arrendamiento.

Vivir en la ciudad representa el desembolso de más o menos el 30 por ciento para alguien que tiene el citado nivel de ingresos. Una casita que renta alrededor de 4 mil pesos mensuales aquí no ofrece las mismas comodidades que una que es posible rentar por el mismo costo en otras ciudades del centro del país.

No obstante, la demanda de vivienda sigue siendo alta y la perspectiva de hacer negocio para los constructores de casas habitación y para los negocios inmobiliarios juega un papel importante. San Luis entró en una espiral ascendente en el costo de la vivienda hace más de 2 décadas. Ni la autoridad estatal ni los ayuntamientos tuvieron visión para adelantarse al problema actual.

El desorden no es solamente de movilidad sino de seguridad y servicios básicos. Ignoro qué grado de oportunidad aún tengamos, pero lo que sí es cierto es que la ciudad vive momentos cercanos al colapso si no se da espacio a proyectos concretos en uso de suelo, disponibilidad de servicios y comunicación.

Ignoro qué fueron a ofrecer al Medio Oriente, pero regresando les espera una enorme carga de trabajo. Ojalá puedan.

La sangre no llegó al río

La intervención del abogado Federico Garza Herrera, secretario general de la UASLP, fue determinante para arreglar el conflicto planteado por alumnos de la Facultad del Hábitat, antes de que el asunto se extendiera a otras escuelas y facultades universitarias.

No se sabe bien a bien si la causa del conflicto, la reelección de la directora en funciones haya sido finalmente solucionada a través de compromisos con la funcionaria para cambiar su forma de ser y pensar en el ejercicio de la dirección a su cargo. Trasciende, sin embargo, que ella aceptó las condiciones que le fueron transmitidas sin las cuales no podía seguir en el cargo.

Alejandro Zermeño Guerra, resuelve a su favor una decisión personal no obstante salir con la carrocería abollada por la necedad de imponer su autoridad como rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Eso no parece preocuparle porque está corriendo su periodo de reelección y puede echar toda la carne al asador demostrando a sus adversarios que el mando es suyo. Ya me imagino cómo será el proceso de elección de rectoría dentro de 4 años.

El cotarro político

El presidente López Obrador y la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum se reunieron con los gobernadores con filiación morenista. Ricardo Gallardo Cardona no asistió porque, como se sabe, pertenece al Partido Verde Ecologista de México y no a Morena… En los trascendidos divulgados por el gobierno estatal se afirma que el gobernador Gallardo Cardona, de gira por medio oriente, “continúa gestionando convenios hídricos para resolver la crisis en San Luis, así como generar energías limpias para asegurar el futuro sostenible del estado” … ¡Uf¡… En el Hospital del Niño y la Mujer se inauguró una sala mariposa para brindar apoyo a padres y familiares de niños que lamentablemente fallecen. Ya es de gran ayuda… Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de Seduvop, se fue a dar una vuelta por San Miguelito para verificar que las obras de repavimentación de las calles 5 de Mayo, Independencia, Vallejo, León García y Xicoténcatl siguen adelante. Las fotos que envía no reflejan el estado en que estuvieron al paso de los restos de la tormenta “Alberto” la semana anterior… Ahí la llevan pues… Así como es de exigente con el Ceepac, el titular de Finanzas debería ser para pagar las obligaciones que tiene con la Dirección de Pensiones… Mauricio Ordaz Flores, titular de Protección Civil organizó un curso rápido para trabajadores de estaciones de gasolina en la ciudad a fin de que puedan controlar oportunamente cualquier incendio… Bueno será llevarlo a las principales ciudades del estado e invitar a los trabajadores de poblaciones cercanas… Del 21 al 27 de junio se registraron dos nuevos contagios de COVID-19 en Ciudad Valles, confirmando el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud 253 mil 559 casos totales de esta enfermedad desde que se declaró la pandemia en el estado… Mario García Valdez actúa con dinamismo al frente de la Secretaría de Cultura. Una agenda dinámica en todo el estado contribuye al atractivo de cada sitio… El cilantro y las verduras en general alcanzan su mayor precio en la historia. Los adoradores del taco lo registran indignados, entre ellos el terrible Manolo que en lo que le cuento se despacha una orden de machitos y otra de bistec… HASTA LA PRÓXIMA.

