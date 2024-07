Solarium | Paseíllo de cuadrilla

Este fin de semana tocó a Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato ser los escenarios por los que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum Pardo hicieron una especie de paseíllo para enterarse de los asuntos en proceso de transferencia de esta administración a la que se iniciará el 1 octubre próximo.

Hasta entrada la tarde de ayer, el gobierno de San Luis Potosí había mantenido el silencio respecto de los asuntos a tratar con ambos personajes, lo que se pudo interpretar, además, como una presencia anfitriona discreta, casi testimonial. Aunque es el estado quien gestiona las obras y propicia los acuerdos de transferencias en ambos sentidos entre la administración pública federal y la estatal, se trata en casi todos los casos de inversiones federales.

Debió destacarse, por una parte, el fortalecimiento del sistema IMSS Bienestar que en el estado dispone de cuatro hospitales rurales y un hospital de alta especialidad como lo es el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, amén de más de 100 unidades médicas rurales distribuidas a lo largo y ancho de nuestro territorio.

Tocará a San Luis Potosí una de las vías férreas más importantes anunciadas por la doctora Claudia Sheinbaum hace una semana, que unirá la Ciudad de México con la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por donde se desplazará un tren de pasajeros con características tales que modernizará el sistema de transporte colectivo entre el centro y el norte de la república.

La agenda por desahogar en presencia del presidente López Obrador y la doctora Sheinbaum no había sido dada a conocer, pero su llegada estuvo prevista para la tarde/noche a San Luis para luego partir hacia Guanajuato donde hoy seguirá la serie de recorridos que los fines de semana se han previsto como parte de la transferencia oficial del gobierno.

Seguramente los participantes en la reunión aquí destinaron cosa de cinco minutos para enterarse de la situación política local y confirmar algunos detalles que merecen ahora una atención esmerada que evite empachos y retortijones dentro de tres años.

Triple complicación para el 2027

Como estratega político el gobernador Ricardo Gallardo Cardona es excelente. Lo demostró con los resultados electorales de este año. Su problema es que está solo, que su permanencia en el poder está limitada temporalmente y que carece de un equipo humano con la fuerza necesaria para una contienda como la que se veremos dentro de tres años.

No obstante, dispone de tiempo suficiente para formar un cuadro de perfiles en crecimiento del que surgiría su sucesor, un personaje que represente su corriente política y se proyecte desde la membresía que hoy tiene con el Partido Verde, en cuyo caso habría que aceptar que es más propio comparar su proyecto con el de la 4T que con alguno de los cacicazgos que tuvo San Luis desde fines del Siglo XIX hasta mediados del Siglo XX.

Hasta ahora parece ignorar que, a la mitad de su periodo gubernamental, el proceso de la sucesión se complica en las tres rutas por las que transitan las tres figuras visibles hoy día. Incluida su propuesta.

Si las circunstancias cambian y si aumenta o disminuye el número de aspirantes a la vista, quizá también se modifiquen las condiciones en las tres vías conocidas para llegar a una postulación.

El escenario se modificaría si la alianza entre Morena y el Verde se suspende para efectos electorales en San Luis coincidentes con la elección federal del 2027. Lo más seguro es que la alianza opositora queda en suspenso para el 2027 y lo probable es que PRI y PAN hagan postulaciones por separado.

Así las cosas, Ricardo Gallardo hará su propuesta dentro del Partido Verde. Morena perfila a Rita Ozalia Rodríguez y Enrique Galindo Ceballos podría lo mismo ser candidato del PRI que del PAN pues una declaración hecha por el alcalde en la que expresa su sospecha de que Alejandro Moreno, proclamado líder sempiterno del PRI, podría expulsarlo.

Rita Ozalia Rodríguez no tiene opositor a la visa dentro de Morena. Su candidatura condiciona la eventual participación de una carta gallardista en la contienda 2027 por la gubernatura de San Luis. La alianza entre Morena y el Partido Verde no la determina Gallardo Cardona, en cuyo caso tampoco la candidatura. ¿Podría Gallardo respaldar las aspiraciones de alguien más?

Si Gallardo no tiene cuadros a su alrededor, el Partido Verde está peor. Su principal y único operador ha sido el gobernador, pero por separado pierden el 90 por ciento de su fuerza electoral en San Luis. Recargados entre sí, dejarían el espacio libre a Morena y por eso ha visto usted que Rita Ozalia y Mario Godoy reagrupan a su gente en la entidad para contar con los cuadros fuertes dentro de 3 años.

Sara Rocha Medina, del PRI, declaró ante sus compañeros del comité estatal que la regeneración de su partido está en proceso y que sus diputados locales, alcaldes y regidores que emprenden su función en unas semanas más, irán a buscar a los electores para ofrecerles apoyo desde sus posiciones en el gobierno. Ella quiere seguir con el pandero, cosa que estaría por verse.

Las preocupaciones, pues, obligan a las tres opciones viables a construir un programa y diseñar una estrategia que les garantice un eventual triunfo. O tendremos seis años más de inconformidad acumulada.

El cotarro político

Parece buena idea esa de nombrar a una turista en la Secretaría de Turismo estatal… Dicen que en la forma de coger el taco se conoce al que es tragón, pero a veces falla el dicho… La gente política del estado no está conforme con la representación plurinominal que se perfila, por varias razones. Una es que por lo menos dos corresponderán a la gallardía y no representarán a alguien más que a su patrón. Otra es que van a ser parte del coro de voces de acompañamiento en la Cámara. De dar vergüenza pues… Un principio de derecho establece que “la causa de la causa es causa de lo causado”. Y viene al caso porque ni técnica ni científicamente hay forma de probar que la causa de tanto accidente vial en la ciudad sea el mal estado del pavimento de nuestras calles y avenidas. La verdad que no hay en San Luis peritos capacitados para dictaminarlo así y como a la autoridad no le conviene que eso se defina, pues lo mejor es guardar distancia y prudencia… Yo digo que son ganas de buscarle mangas al chaleco, pero el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, diputado José Luis Fernández Martínez, informó ayer que el dictamen que aprueba la creación del municipio de Villa de Pozos será sometido a votación en una sesión extraordinaria el próximo lunes, en caso de tener una fundamentación legal procedente. Manifestó que “el Congreso del Estado tiene que cumplir una formalidad que es la notificación del Tribunal Colegiado (de Circuito) y estamos en ese proceso, haciendo las gestiones necesarias para que nos notifiquen. De cualquier manera, tomando previsiones, la Diputación Permanente ha convocado al periodo extraordinario para el próximo lunes y antes de discutir y votar el asunto ya veremos en qué condición jurídica estamos” … La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado, aprobó fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en los 58 municipios de San Luis Potosí con iniciativa que modifica el párrafo tercero del artículo 91 y el párrafo primero del artículo 91 BIS de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, para garantizar que las comisiones de transparencia de los ayuntamientos, sesionen al menos una vez al mes de manera pública y transparente, transmitiendo en tiempo real sus sesiones a través de medios electrónicos accesibles al público… Además, se establece la obligación de convocar trimestralmente a los titulares de las dependencias administrativas municipales para que informen sobre los asuntos de su competencia… Y dice el terrible Manolo que no se le hace gorda Antonia, lo que anda es mal fajada… HASTA LA PRÓXIMA.

