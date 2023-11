Solarium | La arrogancia del voto de calidad

Cuando el gobernador Ricardo Gallardo Cardona nos adelanta que su partido tiene en Gilberto Hernández Villafuerte el mejor candidato a la presidencia municipal de la capital, impone a su partido sus criterios, desoye los procesos que la ley señala para la selección interna de sus candidatos mientras se le desmorona una alianza con Morena para las elecciones estatales del 2024.

Pretende influir en el ánimo del electorado marginándolo de una decisión libre y respetuosa de votar por quien juzgue el mejor elemento para ocupar un cargo de elección, aunque la realidad sea la carencia de figuras políticas en su entorno que aseguren triunfos electorales.

Si esto no constituye una falta al orden legal, por lo menos es una falta de respeto a las creencias democráticas que se predican desde todas las tribunas políticas del país. El derecho ciudadano del gobernador no es distinto que el de los demás, solo que la investidura de gobernante lo obliga al respeto de la libertad de los demás electores.

Porque nadie le está pidiendo su opinión sobre quien está más capacitado para alguno de los cargos en proceso de renovación, la prudencia respetuosa debería caracterizar la conducta del mandatario en vez de retroceder temporalmente un proceso electoral de tal manera que lo vulnera.

Con ser un elemento capaz y confiable, Gilberto Hernández Villafuerte resiente el empellón que le da el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para ubicarlo como candidato del Partido Verde Ecologista a la presidencia municipal de San Luis Potosí, convirtiéndolo en su encomendero en el principal municipio del estado.

Borrar la participación ciudadana de la preselección de elementos capaces de continuar el esfuerzo de un desarrollo equilibrado en los distintos órdenes de la administración pública, retrotrae la figura del cacicazgo aborrecida hace muchos años por la población de San Luis Potosí.

Vale la pena recordar que el Partido Verde en San Luis no tiene estructura propia y que presta sus siglas e imagen a un grupo autodenominado “la gallardía” bajo un trato no escrito pero que le asegura recursos -especialmente económicos- en tanto que su socio carga con los riesgos de una eventual derrota.

ACUERDOS ANTE LOS DESACUERDOS

Convocados por el gobernador Ricardo Gallardo se reunieron los directivos de los partidos políticos y algunos representantes del sector privado para suscribir un curioso acuerdo de civilidad y respeto que, entiendo, tendrá vigencia durante el periodo electoral en marcha para renovar 96 cargos en el estado.

No obstante, a la firma del acuerdo no asistieron elementos importantes. Por ejemplo, la dirigencia estatal de Morena y los directivos de parte de los órganos del sector privado. Pudiera ser un acuerdo débil e insuficiente si, en el caso de Morena, tiene significados separatistas, o si, en el caso de los órganos privados, no hubieran sido convocados sin razón expresa.

Rita Ozalia Rodríguez y Gabino Morales están listos para participar en el proceso de selección de candidatos al Senado de la República. ¿Por qué? Pues porque la senadora Citlali Hernández Mora, secretaria del comité nacional de Morena, hizo circular un video con el que anunció que su partido seleccionará de candidatos a senadores y diputados federales por encuesta, lo cual representa un cambio sustancial pues antes registró un listado de concesiones acordadas con sus aliados, PT y Partido Verde.

El tema es que la “gallardía” no tiene figuras para proponerlas a su partido como candidatos al Congreso de la Unión -integrado por las cámaras de diputados y senadores- lo que permitiría a la directiva nacional del Partido Verde meter la mano y colocar a sus favoritos.

¿Se desmorona la “gallardía” en esta elección? No sé, pero evidentemente cosecha lo que siembra. Sin permitir el crecimiento de valores políticos en su entorno, sin estrategia y aplicando fórmulas caducadas, Ricardo Gallardo expone claramente los síntomas de “vestir la mona para que otro la baile”.

EL QUE REPARTE Y COMPARTE

En otro orden de ideas, al carro de las precandidaturas se puede subir cualquiera. Sin embargo, los partidos políticos necesitan seleccionar aquellos aspirantes al Senado o a la Cámara de Diputados que aseguren un buen nivel de participación en las elecciones del año próximo.

Los rostros que se asoman en el escenario potosino corresponden a personajes de variados perfiles y no siempre garantes de buenos resultados en las urnas. La ausencia del ciudadano en los procesos internos de selección de candidatos crea escenarios visiblemente falsos.

Llegada la hora de enlistar posibles a dichos cargos de representación, ocurre que los partidos no tienen una reserva de personajes reconocidos por el ciudadano, con perfiles y habilidades políticas que den paso a la esperanza de cambios reales. Las generaciones de políticos potosinos se desgastaron y no hay suplentes de calidad. Esta es una realidad compartida en todas las siglas políticas.

El reciclaje es una opción de alto riesgo. El cuadro de legisladores federales y de senadores se despreocupó de acercarse al electorado para ser recordados a la hora una eventual reelección. Pero ninguno de los partidos tuvo la precaución de formar cuadros y acercarlos a la gente para renovar los poderes de representación. Hoy vemos los resultados.

Por eso las figuras del pasado vuelven a brillar con singular fuerza. Juan Ramiro Robledo Ruiz, Horacio Sánchez Unzueta, encabezan un listado que no acaba de definirse pero que está en el ambiente como una opción de reciclaje en la representación del estado en las cámaras federales. ¿Cómo ve?

EL COTARRO POLÍTICO

Según la lista de candidaturas registradas por la alianza entre Morena, Partido Verde y PT para el Senado de la República, 26 personajes serán morenos, 11 serán verdes y 10 serán petistas… La lista dice que en San Luis la primera fórmula será para un miembro del Partido Verde y la segunda fórmula será para el Partido del Trabajo. Ya señalé líneas arriba que la senadora Citlali Hernández anunció que las cosas en este reparto cambian y los elegidos lo serán por encuesta… Ni modo… Para el caso del Frente Amplio por México, PAN y PRI se registran en la primera y segunda fórmulas… Claro, faltan los nombres, pero por el PRI el más seguro es Enrique Galindo quien, en caso de no ganar, iría por la senaduría de la primera minoría… La presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Dolores Eliza García Román, hizo un llamado a las mujeres para que denuncien cualquier tipo de agresión que sufran en el ámbito laboral, académico, familiar o institucional, porque es una forma de combatir la impunidad. “Lamentablemente el 80 por ciento o más de los casos de violencia contra la mujer ocurren dentro del hogar, en el seno familiar, son situaciones que siempre han ocurrido pero que se deben erradicar”… El Gobernador Ricardo Gallardo designó Secretaría de Salud a la doctora Ymuri Vaca Ávila, debido a que recientemente Daniel Acosta Díaz de León fue nombrado coordinador estatal del Órgano Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar. Los cambios obedecen al proceso de federalización de los servicios de salud, con lo que se impulsa un modelo único… Y me despido porque el terrible Manolo se queja amargamente del frío extremo… HASTA LA PRÓXIMA.